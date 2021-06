Rivalité Simone Gbagbo - Nady Bamba, Aïcha Koné choisit son camp

L'arrivée en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, jeudi 17 juin dernier, a donné droit d'assister à une scène de ménage à l'aéroport Félix Houphouët Boigny. Quatre mois plus tôt, l'artiste ivoirienne, Aïcha Koné, avait sorti une chanson en hommage à Nady Bamba, l'autre épouse de l'ancien président ivoirien.

Le vibrant hommage d'Aïcha Koné à Nady Bamba

Beaucoup d'encre et de salive ont coulé à propos des relations entre l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, et ses compagnes Simone Ehivet Gbagbo et Nadiana Bamba plus connue sous le nom de Nady Bamba. Ce qui devait rester dans l'ordre du privé et du familial est pourtant entré dans le domaine public, au point où les internautes et autres observateurs de la scène politique ivoirienne en ont fait leurs choux gras dans leurs différents commentaires.

À en croire Me Rodrigue Dadjé, avocat de l'ancienne Première Dame, le Président Gbagbo Laurent avait envoyé un émissaire, en la personne de l'ancien ministre Léon Emmanuel Monnet, pour demander à Simone Gbagbo d'éviter de se rendre à l'aéroport, le jour de son arrivée. Mais contre toute attente, la 2ème Vice-présidente du Front populaire ivoirien (FPI) est bel et bien arrivée, ce jeudi, et a pris place au pavillon présidentiel en vue de l'accueil de Laurent Gbagbo.

La suite, on la connait. Simone Gbagbo sortira en trombe de l'aéroport, non sans avoir donné préalablement un baiser à son époux, Laurent Gbagbo. La rencontre était quelque peu tendue, car le Directeur de cabinet de Gbagbo, Kouyo Téa Narcisse, s'était interposé entre les deux têtes du FPI.

Deux camps ne cessent dès lors de s'affronter autour du couple Gbagbo. Il s'agit des pro-Simone et des pro-Nady. Aïcha Koné s'est également inscrite dans cette bipolarisation du couple Gbagbo. La Diva de la musique ivoirienne avait en effet sorti, fin février, une chanson dédiée à l'autre épouse de Gbagbo. Chanson dans laquelle elle magnifie Nady Bamba.

« Une femme vertueuse et fidèle… Depuis Bruxelles, Nady est restée une femme digne, depuis la CPI, Nady est restée une courageuse. Tout a été fait, tout a été dit, Nady Bamba, tu es restée une femme de parole… Nady Bamba, Dieu est toujours du côté de la vérité… Dans le foyer, soit juste. Le juste est toujours vainqueur… », peut-on entendre dans cette chanson, dont nous publions le clip à la suite de cet article.