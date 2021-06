Retour de Gbagbo-Bruno Koné au RHDP : "ne regardez même pas ça"

Alors que Laurent Gbagbo a regagné Abidjan le jeudi 17 juin 2021, Bruno Koné appelle les militants du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) à ne pas accorder une grande importance au retour de l'ex-chef d'État ivoirien.

Ce que Bruno Koné pense du retour de Gbagbo

L'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire le jeudi 17 juin 2021, après dix années continue de secouer la sphère politique. En effet, Bruno Koné, en déplacement à Tengréla le weekend dernier, s'est exprimé sur le retour de l'ancien président ivoirien à Abidjan. "Je ne vais même pas parler de ce qui s'est passé le jeudi 17 juin 2021, ne regardez même pas ça. C'est un Ivoirien qui est important parce qu'il a été chef de l'État de Côte d'Ivoire et qui est revenu dans son pays", a précisé le cadre du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), le parti au pouvoir.

Selon le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement, c'est tout à fait normal que Laurent Gbagbo revienne dans son pays, "d'autant plus que celui qui lui a permis de revenir s'appelle Alassane Ouattara". "Donc, quand Alassane Ouattara nous dit mettons balle à terre, faisons la paix, tendons la main aux adversaires, permettons que ceux qui étaient les adversaires d'hier, reviennent au pays, faisons-le ! Parce que, c'est lui qui détient la vérité", a mentionné Bruno Koné devant les militants du RHDP.

Bruno Koné n'a pu s'empêcher de faire les éloges d'Alassane Ouattara. "De là où il est, ce qu'il voit, même si nous montons sur une échelle peut-être, on ne le verra pas. Donc, faisons-lui confiance, et accompagnons ses choix. Mais, accompagnons ses choix dans la discipline du parti, et la discipline tout court, au niveau du pays. Ne cassons pas, ne brutalisons pas. Ne blessons ni physiquement ni par la parole", a-t-il recommandé.

Il faut rappeler que Laurent Gbagbo, jugé par la CPI (Cour pénale internationale) pour crimes contre l'humanité, a été définitivement acquitté en mars 2021.