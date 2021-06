En séjour privé en France, Emma Lohoues met Paris à ses pieds

En séjour à Paris en France, l'actrice ivoirienne Emma Lohoues a fait parler d'elle. Ce qu'il s'est passé.

Emma Lohoues aurait réquisitionné deux boutiques dans un quartier de Paris

La belle Emma Lohoues est incontestablement une des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d'Ivoire voire en Afrique. Actrice à succès, la fille d'Eugène Ier est également une femme d'affaires. La femme de 34 ans possède, en effet, plusieurs entreprises dont un institut de beauté, un Spa, une boutique et bien d'autres investissements. Dans une récente sortie sur la toile, Emma Lohoues exhortait les jeunes filles à se battre dans la vie afin de pouvoir subvenir à leurs besoins.

''Moi que vous voyez aujourd'hui là, j'ai eu à travailler dans des instituts ; j'ai eu à être insultée par des patrons ... Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte ; j'ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J'ai eu un petit magasin avant d'avoir un institut de beauté et là, je pense que je n'ai encore rien fait...Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous ! C'est de petit boulot à petit boulot qu'on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage ; d'échec en échec, on finit par réussir'', a conseillé Emma Lohoues.

Epanouie, la jeune businesswoman profite pleinement de la vie actuellement en séjour en Europe. Après quelques jours passés à Istanbul en Turquie, l'ex-copine de feu Dj Arafat a mis le cap sur la capitale française, Paris, où elle a fait parler d'elle. Selon First Mag le vrai, la belle Emma Lohoues aurait réquisitionné deux boutiques situées dans un quartier de Paris pour faire ses achats en privé.

''Présentement à PARIS, Emma Lohoues n’a pas hésité à faire fermer la boutique FENDI haut de gamme située sur l’une des plus belles avenues du monde, AVENUE MONTAIGNE, pour un SHOPPING PRIVÉ où elle a dépensé la modique somme de 78 735 euros, soit presque 52 millions FCFA. Et 100 000 euros, soit 65 millions FCFA Chez Channel'', informe First mag le vrai.