UNG : Arsène Touho lâche Stéphane Kipré à cause de Gbagbo

Le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo occasionne d'ores et déjà des fractures au sein de certains partis politiques ivoiriens. Arsène Touho, cadre de l'Union des nouvelles générations (UNG), vient de suspendre son engagement politique au sein du parti de Stéphane Kipré, gendre de l'ex-président ivoirien.

Arsène Touho à Stéphane Kipré : « Si j'ai cru en ton projet politique... ce n'est pas pour être protocole »

Jeudi 17 juin 2021, Laurent Gbagbo atterrit à l'aéroport international d'Abidjan sur le coup de 16h 41 mn. C'était la ferveur au sein du salon d'honneur à l'arrivée de l'ancien président ivoirien. Une situation a cependant marqué tous les esprits du côté de l'aéroport. Celle de la scène de ménage qu'il a été donné d'observer entre Laurent Gbagbo et ses deux femmes, Simone Gbagbo et Nady Bamba.

Stéphane Kipré, président fondateur de l'Union des nouvelles générations (UNG), par ailleurs gendre du président Gbagbo, s'était alors montré protecteur de l'ancien chef d'État en assurant son protocole et même sa sécurité dans le tohu-bohu qui régnait en ces lieux.

Cette scène n'a pas échappé à Arsène Touho, Secrétaire général adjoint de l'UNG, chargé des questions juridiques, qui n'a pas manqué d'exprimer ses récriminations au président de son parti. Lui reconnaissant sa double casquette de président de parti et de gendre de la famille Gbagbo, l'ancien Secrétaire général de la FESCI, section Droit, a déclaré : « A l’occasion du retour en Côte d’Ivoire du Président Laurent Gbagbo, tu t’es montré assez dévoué dans l’organisation, car l’on pouvait te voir actif aux côtés de la sécurité et du protocole. »

« Toutefois, il n’a échappé à personne que ce 17 juin 2021 aura été un rendez-vous hautement politique qui était aussi celui de plusieurs valeurs politiques, juridiques, culturelles et sociales sur lesquelles se fondent les réserves que je me permets d’émettre », fait-il remarquer, avant de poursuivre : « J’estime que ta loyauté et ton dévouement en faveur de ton beau-père et de ton mentor politique pouvaient largement se passer de ce rôle de protocole et de sécurité pour lequel tu ne manques pas d’hommes, y compris dans l’improvisation. »

Puis, il ajoute : « Si j’ai cru en ton projet politique, ce n’était pas dans l’espoir de te voir au service du président d’un autre parti politique, mais dans l’espérance de voir s’affirmer et se construire la stature d’un homme d’État. »

Par conséquent, précise Louazagnon Arsène Touho : « Je suspends mon engagement politique dans l’intérêt du parti parce que je ne veux pas être la mauvaise graine du groupe; dans mon propre intérêt parce que je veux être en phase avec ma conscience; et dans l’intérêt de nos rapports parce que je n’ai jamais été un collaborateur inutile et tiède. »