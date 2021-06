Padel: Michelle Beugré, meilleure promotrice du secteur formation

Michelle Beugré a été promue à la 9ème édition du Grand prix panafricain des leaders (Padel 2021) tenue récemment au Maroc.

Michelle Beugré couronnée au Grand prix international Padel 2021

La cérémonie de récompense célébrant chaque année les bâtisseurs de l’économie africaine a eu lieu le 11 juin 2021, à la salle des conférences de Novotel de Casablanca (Maroc). Ce rendez-vous continental de l’excellence a vu la distinction de plus de 25 lauréats dont Michelle Beugré, directrice associée du cabinet Ciage (Chen Institut Africain de Gestion des entreprises). Avec ce prix glané à l’échelle continentale, Ciage s’impose déjà sur le marché par la qualité de ses formations et ses programmes innovants et surtout grâce à ses partenaires Ivoriens, Algériens, Tunisiens, Français, Canadiens, aux clients privés et corporates qui ont bien voulu lui faire confiance dès le lancement va gagner de plus en plus en notoriété. En plus du prix, Michelle Beugré a été distinguée dans l’ordre du mérite panafricain des leaders avec une médaille et un diplôme.

Qui est la rotarienne Michelle Beugré

Michelle Beugré est reconnue pour sa bonne collaboration et le travail herculéen qu’elle abat au quotidien dans les entreprises où elle a déjà bossées. Titulaire d’un Mba en gestion des entreprises et des projets obtenus à Londres, cette administratrice certifiée de la zone Uemoa depuis 2019, est aujourd’hui directrice associée, de Ciage (Chen Institut Africain de gestion des entreprises). Elle a rejoint le groupe Fraternité Matin en 2009 en tant que conseillère en gestion, puis directrice adjointe d’Edipresse, filiale du groupe, poste qu’elle occupera jusqu’en en septembre 2020. Elle a conduit toutes les étapes de la création de 2009 à 2013 à l’Inadci (Institut national des administrateurs de Côte d’Ivoire) dont elle fut la directrice exécutive pendant 6 ans.

Durant toute cette période, elle met en œuvre de nombreux programmes de formation de haut niveau en gouvernance de société grâce à plusieurs partenariats internationaux et locaux issus du monde universitaire, des régulateurs, de grands cabinets de formation, des organisations et associations professionnelles et de l’Etat de Côte d’Ivoire.Tout ce processus lui a permis au cours de son mandat à l’Inad-Ci, de doter la Côte d’Ivoire et la zone monétaire d’un prestigieux diplôme : le Cas-Uemoa qui est le tout premier programme de certification des administrateurs de société de la zone Uemoa, lancé en janvier 2019.

Au cours de cette même année, grâce à une convention avec l’Etat de Côte d’Ivoire, initiée par Moussa Sanogo, actuelle ministre du Budget et du portefeuille de l’Etat, elle a lancé le projet de programme de certification des administrateurs du secteur public dénommé Cas-P en juillet 2019. Cette grande rotarienne est catholique pratiquante qui vient à peine d’être nommée présidente de l’association des femmes de la paroisse notre Dame d’Afrique de Bietry, avoue être heureuse et honorée de recevoir le Grand prix panafricain des leaders ( Padel) qui la désigne comme meilleure promotrice du secteur de la formation.

Elle voit ce prix comme une invitation à continuer d’œuvrer toujours avec modestie et humilité à l’amélioration du bien-être de son prochain; et ceci passe nécessairement par la formation qui demeure l’investissement le plus efficace. Pour elle, le renforcement des compétences demeure une des solutions pour l’amélioration des perspectives d’avenir de l’Afrique et de ses populations.