Fonction publique: Le PM Patrick Achi met fin à la ruée vers les primes

Nommé fin mars 2021, au poste de Premier Ministre, Patrick Achi est progressivement en train d’imprimer sa marque à la tête du gouvernement ivoirien.

Patrick Achi à Anne Ouloto: « Suspendez jusqu’à nouvel ordre les affectations incontrôlées de fonctionnaires »

Nouvelle Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, Anne Désirée Ouloto doit mettre de l’ordre dans les affectations des fonctionnaires et autres agents de l’Etat dans les différents ministères. Le Premier ministre Patrick Achi qui y a constaté des dysfonctionnements, demande la suspension sans délai des affectations massives de fonctionnaires dans certains ministères, notamment le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat. Surtout que, dans le même temps, la grande majorité des autres départements ministériels, est en sous effectif; ce qui est préjudiciable à l’effectivité et à la qualité du service public.

Patrick Achi rappelle à la ministre Anne Ouloto que les propositions d’affectations de fonctionnaires au sein de ces départements ministériels, devront être conformes au catalogue des nouvelles mesures et faire l’objet d’accord express des ministres concernés qui devront désormais informer le Premier ministre. Mais pourquoi la plupart des fonctionnaires et agents de l’Etat fuient-ils les autres ministères pour se ruer tous vers le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat ? Selon un observateur averti, les fonctionnaires rêvent tous d'aller dans les ministères du Budget et des Finances parce que les primes trimestrielles y sont plus importantes.

« Il y a des ministères où le fonctionnaire n'a aucune prime. Il y a d'autres où la prime est famélique. Quand on sait ce que gagne un fonctionnaire de l'administration générale, on ne peut lui reprocher de vouloir migrer là où il peut espérer une prime trimestrielle. C'est une question de bon sens » , dit-il. Pour ce dernier, vouloir réduire cette volonté d’un mieux-être à des velléités supposées de corruption, est réducteur pour des gens qui veulent juste comme d'autres avoir leurs fins de mois arrondies.