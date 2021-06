Cameroun-Fête de la musique : Manu Dibango "ressuscite"

Manu Dibango renait de ses cendres ! Le géant de la musique africaine, décédé le 24 mars 2020 en France, est à l'honneur à l'Institut français du Cameroun (IFC) lors de la 40e édition de la Fête de la musique le lundi 21 juin 2021.

Le Cameroun célèbre Manu Dibango

La Fête de la musique est célébrée le lundi 21 juin 2021. Au Cameroun, l'Institut français a décidé de rendre un vibrant hommage à Emmanuel N'Djiké Dibango, plus connu sous le nom Manu Dibango, en initiant des concerts. L'ancien groupe du virtuose du jazz, Macase, plongera les amateurs de la musique de "Papa Groove". Selon le site cameroon info, deux projections dénommées "Tonton Manu" et Hommage à Manu Dibango" sont au programme. Notre source indique que plusieurs autres camerounais sont en attraction à l'Alliance franco-camerounaise de Garoua depuis le mercredi 16 juin 2021. Et ce, jusqu'à lundi 28 juin 2021.

Manu Dibango a vu le jour le 12 décembre 1933 à Douala, au Cameroun. Le virtuose du saxophone, qui a convaincu le monde entier sur son talent, a été brutalement arraché à l'affection des siens à 86 ans. "Chers parents, chers amis, chers fans, une voix s’élève au lointain… C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre Papy Groove, survenue le 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans, des suites du covid 19. Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale, et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible", annonçait un communiqué sur la page Facebook de l'auteur de la célèbre chanson Soul Makossa.

En plus de 40 ans de carrière, ce digne fils d'Afrique a sorti 32 albums. Son premier disque, Saxy Party, date de 1969. Le dernier album de dinosaure baptisé Balade en saxo a été mis sur le marché en 2013.