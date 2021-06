Koffi Olomidé: "Au moins 130 millions de Fca pour chanter ton nom"

Koffi Olomidé, la légende de la Rumba congolaise, devrait être vachement riche: Pour que votre nom soit cité dans une chanson de Koffi Olomide, il faut payer environ 200 millions de Fcfa. On imagine la facture d’une chanson du boss de l'ex-Quartier Latin qui cite en moyenne 20 noms par tube.

Koffi Olomidé: Un repertoir de 300 chansons

Antoine Christophe Agbepa Mumba dit Koffi Olomidé, né le 13 juillet 1956 à Kisangani en République démocratique du Congo, est une légende de la musique africaine. En quarante années de carrière, Koffi Olomidé a enregistré 28 albums studio dont 7 signés avec le Quartier Latin et un en collaboration avec Papa Wemba et 18 albums live pour un total de plus de 300 chansons.

Au-delà des concerts, de la vente des albums et des vues enregistrées sur les plateformes digitales, le chanteur congolais met en avant sa notoriété mondiale pour gagner de l’argent. Son idée plutôt ingénieuse consiste à citer les noms de certaines personnalités dans ses chansons.

Pour se faire, le chanteur congolais à deux conditions : soit être de la famille proche, soit être très riche. Quand il s’agit de faire votre promotion, comme le rapporte Netafrique, il y a quelques mois, il faut payer environ 200 millions de Fcfa au Grand Mopao, lauréat de 6 Kora Awards dont 4 durant l'édition de 2002 grâce à son album Effrakata.

Un Quadra Koraman

« En général, je ne prends pas d’argent pour les personnes dont je cite les noms dans mes chansons, car c’est le bureau ovale, c’est-à-dire la famille, je le fais par plaisir. Par contre pour des personnes qui me sollicitent afin que je cite leurs noms pour faire leur promotion, elles payent et peuvent payer de 200 à 300 mille euros (de 131 millions à 197 millions d’fcfa) », a-t-il déclaré, tout prenant le soin de rappeler qu’il a l’habitude de le faire souvent sans commande et sans prendre de l’argent.

En 1986, il a formé son groupe connu sous le nom de Quartier Latin Intégral, qui a fêté ses 20 ans en 2006. Koffi Olomidé sort en octobre 2015, 13e Apôtre, un quadruple album de quarante chansons, qu'il déclare être le dernier album de sa carrière. Le même jour, sort le clip de la chanson Selfie qui a eu un grand succès sur les réseaux sociaux et plus de 10 millions de vues sur Youtube. Il le considère comme le petit frère de la chanson Loi sorti 17 ans plus tôt.

Connu pour ses nombreux succès dans la musique Rumba, Koffi Olomidé est aussi auteur d’un single B'Ados qui est un clin d'œil à la jeunesse. En utilisant un langage et un style de jeunes, le Quadra Koraman (un autre de ses surnoms), explique vouloir être en phase avec son temps et souligne qu'"aujourd'hui, ce sont les adolescents qui font la loi". C'est sans surprise qu'on retrouve sur son album "Légende" des collaborations avec des artistes comme Davido, Tiwa Savage, Naza Keblack, Ninho, Charlotte Dipanda.

Koffi Olomidé est considéré comme le premier artiste noir-africain à jouer et remplir la mythique salle de Bercy et l'un des 12 artistes musiciens africains, le seul congolais, à avoir été cité dans les 1001 albums que vous devez écouter avant de mourir.