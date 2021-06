Les Algériens dégoûtés de la vie de Riyad Mahrez et sa femme Taylor

En vacances, Riyad Mahrez choque les arabes algériens avec son épouse Taylor Ward et leurs enfants sur l’Ile de Mykonos en Grèce.

Le train de vie de Riyad Mahrez et de sa femme Taylor Ward, crée la polémique en Algérie

Riyad Mahrez a décidé de passer de bons moments de vacances en Grèce avec sa belle famille, ses amis et sa dulcinée Taylor Ward. Mais, les vidéos et clichés du capitaine de la sélection algérienne, qui ont fait surface sur les réseaux sociaux, ont choqué plusieurs de ses compatriotes. Accompagné de la blonde britannique Taylor Ward, 23 ans, Riyad Mahrez, 30 ans et la fille de la star de Real Housewives Of Cheshire, Dawn Ward, ont fait une virée dans un bar, en plein air, à Mykonos en Grèce. Certains Algériens qui ont tancé le joueur qu’ils accusent de fréquenter les bars et d’autres endroits mondains, se demandent si le joueur ne consomme pas de l’alcool.

Les deux tourtereaux avaient l’air détendu sur l’île grecque ensoleillée avec un groupe d’amis. Aux côtés de sa dulcinée, Riyad Mahrez, torse nu, a montré ses cheveux blonds récemment teints; elle sirotait son verre. De bons moments passés en famille et entre amis sur l’île grecque. Ils ont partagé de nombreuses photos ou vidéos de cette virée sur leurs stories Instagram. Des images qui n’ont pas été appréciées à leur juste valeur par un supporter algérien.

Le capitaine des Fennecs a été la cible d’un supporter algérien qui dit être « jaloux » de l’image de son pays et « soucieux » de respecter les préceptes de sa religion, par les représentants de l’Algérie. « Ceci est un message destiné à Riyad Mahrez et au sélectionneur de l’équipe nationale Djamel Belmadi », a déclaré l’algérien apparemment très déçu du comportement de la star pays.

« Ce que tu fais avec ta copine ne nous honore pas », a-t-il ajouté, rappelant ainsi Riyad Mahrez à l’ordre. Plusieurs autres pages facebook, blogueurs et internautes ont osé lancer des appels à la famille de Riyad Mahrez et au sélectionneur des Fennecs d'Algérie, critiquant ses mœurs jugées légères et contraires à la religion musulmane. Une affaire qui commence à créer la polémique.