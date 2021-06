Camus Mimb dans de beaux draps : le témoignage qui l'enfonce

Camus Mimb est cité dans une affaire de sextape qui défraie la chronique actuellement au Cameroun. Le journaliste sportif camerounais aurait drogué une jeune fille du nom de Malicka Bayemi avant d'abuser sexuellement d'elle en compagnie d'un de ses amis. Le témoignage d'une ancienne d'un hôtel de Yaoundé est venu enfoncer l'homme de média.

Une ex-directrice d'hôtel fait des révélations troublantes sur Camus Mimb

L'affaire fait grand bruit au Cameroun. Martin Camus Mimb est au centre d'une scène de sextape qui se serait déroulé dans son bureau. En effet, il lui reproché d'avoir drogué la nommée Malicka Bayemi pour ensuite abuser sexuellement d'elle. Il aurait été aidé par l'un de ses amis, Wilfried Eteki. Une vidéo à caractère pornographique a ciruclé sur la toile et le journaliste sportif aurait été l'un des acteurs. Camus Mimb a immédiatement démenti ces accusations. "Il est important de porter à l’attention de tous que cette jeune dame est venue à mon bureau ce matin, avec son copain dans le but de se faire dédicacer mon livre", a-t-il déclaré dans une publication sur sa page Facebook.

Et le journaliste d'ajouter : "En sus de cette dédicace, ce couple s'est dit disposé à débattre avec moi des multiples projets pouvant permettre de rehausser l’éclat de mes activités. Une telle éventualité, nécessitant une discussion sereine, j’ai naïvement sollicité qu'ils m'attendent patiemment dans mon bureau, le temps pour moi d'achever une intervention sur les ondes. J'ai alors quitté mon bureau et suis revenu une dizaine de minutes plus tard achever ma discussion avec eux sans me douter de quoique ce soit."

L'homme de média dit avoir découvert avec ahurissement sur les réseaux sociaux qu'en son absence, ces deux visiteurs ont transformé son espace de travail en lieu de débauche. Camus Mimb a fait remarquer que ces accusations sont porteuses des germes d'une préméditation visant à attenter à sa quiétude et à son honorabilité. Il a menacé de saisir la justice. Cependant, R. Bessala, ancienne directrice de F&Beverage de Merina Hôtel de Yaoundé, a livré un témoignage qui enfonce Camus Minb.

"Je suis quand même surpris depuis le déclenchement de l’affaire Mimb de ne pas entendre mes anciennes collègues femmes de plusieurs Hôtels huppés de Douala et Yaoundé où ce gars a souvent logé dans le cadre des séminaires et autres colloques sur ce qu’elles vivaient avec lui et venaient me rapporter en tant que responsable Foods and beverages", s'est-elle exprimée. Selon elle, les filles de chambre qui montaient pour livrer la commande, trouvaient le journaliste "couché sur le lit avec son pénis en main". Elle a invité toutes les femmes qui ont déjà subi les pratiques sexuelles de l'auteur de "Debout ! L'histoire d'un vrai miraculé", à venir témoigner.