ONU: Le Gabon félicite Antonio Guterres pour sa réélection

Ali Bongo Odimba, président de la République du Gabon, a adressé ses félicitations à l'ex-Premier ministre portugais, Antonio Guterres, reconduit pour un nouveau mandat de cinq ans à la tête du secrétariat général de l' ONU.

ONU : Le Gabon se réjouit de la reconduction du portugais Antonio Guterres

Reconduit vendredi dernier à la tête du Secrétariat général de l' ONU pour un nouveau mandat de cinq ans, le portugais Antonio Guterres a reçu les félicitations du président Ali Bongo Odimba, président de la République du Gabon. « Toutes mes félicitations à Antonio Guterres pour sa reconduction au poste de Secrétaire général de l’ONU. Face aux nombreux défis auxquels notre monde est confrontés (paix, climat, développement partagé), il pourra à nouveau compter sur l’implication du Gabon », a assuré le président gabonais dont le pays a été fraîchement élu, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU.

À la tête de l'Organisation depuis 2017, l'ancien patron du Haut commissariat des réfugiés (HCR) a été reconduit par acclamation devant l' Assemblée générale de l'ONU, le vendredi 18 juin. M. Guterres, 72 ans, a déclaré qu'il était conscient des immenses responsabilités qui lui étaient confiées en ce moment critique de l'histoire. « Nous sommes vraiment à la croisée des chemins, avec des choix conséquents devant nous. Les paradigmes changent. Les vieilles orthodoxies sont renversées », a-t-il déclaré.

« Nous écrivons notre propre histoire avec les choix que nous faisons en ce moment. Cela peut aller dans les deux sens : effondrement et crise perpétuelle ou percée et perspectives d'un avenir plus vert, plus sûr et meilleur pour tous. Il y a des raisons d'espérer », a ajouté Antonio Guterres. Seul candidat en lice parmi les 193 États membres de l'ONU, le secrétaire général sortant des Nations Unies, porté par son pays le Portugal, a été plébiscité par acclamation par l'Assemblée générale, après l'approbation préalable du Conseil de sécurité de l'ONU. Son nouveau mandat court de début 2022 à fin 2026.