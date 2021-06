Divorce avec Simone Ehivet: « Gbagbo est prêt à payer…» (Alafé Wakili)

Laurent Gbagbo demande le divorce d’avec son épouse Simone Ehivet. L’ancien chef de l’Etat, rentré à peine en Côte d’Ivoire après 10 années d’absence, l’a fait savoir via son conseil d’avocats.

Alafé Wakili: « Simone Ehivet ne doit pas tomber dans le piège de la crise publique de jalousie »

C’est avec émoi que les Ivoiriens ont appris, le lundi 21 juin 2021, que « Monsieur Laurent GBAGBO annonce qu'en raison du refus réiteré depuis des années de dame Simone Ehivet de consentir a une séparation amiable, au demeurant voie de reglément appropriée à leurs statuts personnel et politique réciproques, il s'est résolu à saisir ce jour (lundi), le juge des affaires matrimoniales du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, d'une demande de divorce ».

Ce qui était depuis des années, mis sur le compte de la rumeur, a fini par devenir une réalité. Laurent Gbagbo demande le divorce d'avec son épouse Simone Ehivet, également vice-présidente du Front populaire ivoirien (FPI), le parti politique qu’elle a co-fondé avec celui qui sera bientôt son ex-époux si jamais elle acceptait enfin de faire droit à la demande de divorce de Laurent. Dans un article paru sur le site afrikipresse, Alafé Wakili tente d’expliquer ce que pourrait gagner ou perdre chacune des deux parties en cas de divorce prononcé.

Selon le journaliste, directeur général du journal L’Intelligent d ‘Abidjan, Laurent Gbagbo semble déterminé car il a déjà fait le choix de Nady Bamba au détriment de Simone à qui on ne sait pas ce qu’il reproche véritablement. « On n’a pas de traces de ce qui peut être reproché politiquement à Simone Gbagbo, car sa propre posture politique, est toujours la même que celle de 2010-2011, que celle de Simone Gbagbo. Laurent Gbagbo n’a rien regretté de façon publique au point de laisser entendre qu’il pourrait reprocher à Simone de l’avoir conduit à résister dans le bunker. Ce qui est le point fort de sa gloire et de sa résistance, ne peut pas devenir la cause du rejet de Simone », dit-il.

"Supporter avec dignité sans faire la guerre à Laurent Gbagbo pour ça !"

Pour lui, Simone Ehivet devrait se résigner à accepter le divorce que lui propose Laurent Gbagbo au risque que cela ne se fasse contre son gré. Car, confie le journaliste-écrivain, ‘’le divorce et la rupture se feront, et Laurent Gbagbo est prêt à en payer le prix politique, même s’il ne s’agit pas d’un divorce politique, c’est à dire pour divergence idéologique car si tel est le cas, ce serait un reniement de son propre combat’’. «Laurent Gbagbo assume la rupture matrimoniale qui n’est pas rupture politique, ni rupture affective, humaine et familiale. Cette rupture matrimoniale existe depuis longtemps, sous la forme « Restons ensemble politiquement sans être mariés », mais Simone Ehivet refusait », témoigne l’auteur du livre Notre histoire avec Laurent Gbagbo.

Et pourtant, Alafé Wakili est convaincu que Simone Ehivet peut capitaliser cette rupture si elle ne se lance pas dans une guerre ouverte contre le père de ses jumelles. « À Simone Ehivet de ne pas tomber dans le piège de la crise publique de jalousie. Elle doit donner un visage humain, un visage de fraternité, de paix, de sourire et de résilience, face à la tempête, face à la préférence ouverte affichée par Laurent Gbagbo, en faveur de Nadiani Bamba. Alors Simone attirera de la sympathie et de l’adhésion ! De l’épreuve, elle vaincra ! De l’enfer, elle peut sortir comme Gbagbo lui-même, et Charles Ble Goudé ! (…) Supporter avec dignité sans faire la guerre à Laurent Gbagbo pour ça ! Et la voici vers d’autres objectifs en roue libre », suggère Alafé Wakili.