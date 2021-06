Université de Daloa : la formation à distance ouverte

À compter de l'année scolaire 2021-2022, l'université de Daloa lance la formation à distance (FOAD). L'innovation concerne les niveaux Licence et Master, a-t-on appris auprès des responsables de l'établissement universitaire.

Université de Daloa : une formation à distance dès la rentrée prochaine

Selon une information publiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l' université de Daloa, qui porte le nom de Jean Lorougnon Guédé, met à la disposition des apprenants une Formation à distance (FOAD). Il faut qu'outre le Master en Qualité-hygiène-sécurité-environnement (QHSE), sont également concernés les Licence 3 Génie de l'eau et de l'environnement (GEE), Sciences de la terre (ST), Eau-hygiène-assainissement (EHA), Qualité-hygiène-sécurité-environnement (QHSE).

Il s'agit pour les responsables de l' université de Daloa de donner l'opportunité aux professionnels de reprendre les cours afin de se former en fonction de leur emploi du temps et leur rythme. Pour découvrir les conditions de candidature ainsi que les formulaires de candidature, il suffit de suivre ce lien https://foad-mooc.auf.org/Description-de-la-formation-2496.html.

Ancien démembrement de l'université Nangui Abrogoua d'Adjamé, l'université Jean Lorougnon Guédé a été créée dans le but d'approfondir les activités de formation et de recherches en science environnementale et science de la nature. Elle est devenue une université de plein exercice par le décret no 2012-986 du 10 octobre 2012.

L' université de Daloa est composée de cinq unités pédagogiques. Il s'agit de l’unité pédagogique et de recherche de biologie et physiologie animale ; l’unité pédagogique et de recherche de biologie et physiologie végétale ; de l’unité pédagogique et de recherche des sciences de la terre ; l’unité pédagogique et de recherche de biochimie et microbiologie ; l’unité pédagogique et de recherche de chimie, physique et mathématiques.

Ce temple du savoir dispose de trois amphithéâtres d’une capacité de 500 places chacun dont deux actifs, quinze salles de travaux dirigés, huit salles de travaux pratiques et une salle informatique.