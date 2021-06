Après Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé annonce : « J'arrive »

Laurent Gbagbo séjourne en Côte d'Ivoire depuis cinq jours. Charles Blé Goudé, son compagnon du pénitencier de Scheveningen à La Haye, vient quant à lui d'annoncer sur sa page Facebook qu'il « arrive ». À Abidjan également ? Bien malin qui pourrait faire le juste pronostic d'autant plus que l'ancien leader des jeunes patriotes demande à ses followers d'éviter de se renseigner sur sa destination.

Charles Blé Goudé : « Dieu seul me guide : j'arrive »

Acquittés définitivement devant la Cour pénale internationale (CPI), Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé manifestaient leur profond désir de rentrer en Côte d'Ivoire pour prendre une part active à la vie politique et surtout à la réconciliation nationale. Si pour l'ancien président ivoirien, c'est désormais chose faite depuis le 17 juin dernier, ce n'est nullement le cas pour son filleul, ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement.

En effet, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) a déjà entamé, auprès des autorités ivoiriennes, la démarche politique et même administrative (en vue de l'obtention de son passeport) afin de rentrer au bercail après environ une décennie d'exil. Mais jusque-là, c'est le statu quo et l'ancien ministre de la rue est bien obligé de rester en Hollande où il séjourne depuis sa mise en liberté.

Alors que la date de retour en Côte d'Ivoire constitue un nouveau sujet de polémique sur les rives de la lagune Ébrié, et même sur la toile, Blé Goudé Charles vient de briser le silence en faisant une annonce on ne peut plus curieuse sur son compte Facebook officiel. En lettres majuscules bien entendu.

« NE MAUDIS JAMAIS CELUI QUI T'A REFUSÉ UN VERRE D'EAU. SANS LE SAVOIR, IL VIENT DE T'APPRENDRE À CREUSER UN PUITS. À L'AVENIR, C'EST TOI QUI LUI DONNERAS DES SEAUX D'EAU », a déclaré Le Génie de Kpô, avant de lancer : « Seul Dieu me guide: J'arrive! »

Où va Blé Goudé ? Entend-il emboiter le pas à son mentor Gbagbo Laurent en rentrant également en Côte d'Ivoire ? Nombreux sont les internautes qui s'interrogent sur la destination de ce jeune leader, d'autant plus qu'il est en compagnie de l'un de ses avocats ivoiriens, Me Seri Zokou. Mais comme toute réponse, l'intéressé précise en Nota bene : « Ne me demande surtout pas où je vais. »

Quoi qu'il en soit, les Ivoiriens et autres observateurs de la scène politique ivoirienne sont bien impatients de voir où atterrira Charles Blé Goudé.