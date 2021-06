Divorce du couple Gbagbo: "C'est vraiment dommage" (Joël N'guessan)

Le divorce du couple Gbagbo suscite actuellement une vive polémique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, quatre jours après son arrivée à Abidjan, a saisi la justice ivoirienne afin d'engager le processus de divorce. Joël N'guessan, cadre du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), s'est prononcé sur le sujet.

Joël N'guessan parle du divorce du couple Gbagbo

Lundi 21 juin 2021, Laurent Gbagbo annonçait à travers un communiqué de son conseil qu'il demandait le divorce à Simone Ehivet qui partage sa vie depuis plus de trente ans. Devant le refus de l'ancienne Première dame de "consentir à une séparation amiable, au demeurant voie de règlement approprié à leurs statuts personnel politique réciproque", le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien) "s'est résolu à saisir ce jour, le Juge des affaires matrimoniales du Tribunal de première instance d'Abidjan, d'une demande de divorce".

Le divorce du couple Gbagbo a immédiatement créé une vive polémique sur la toile. Joël N'guessan n'est pas resté longtemps silencieux dans cette affaire. "Ce lundi 21 juin, non-content d’avoir fait le buzz en termes d’actualité politique, Monsieur Laurent Gbagbo annonce à toute la nation ivoirienne qu’il divorce de son épouse Simone. Pour une arrivée en fanfare, c’en est une", a commenté ce cadre du RHDP dans un communiqué.

Joël N'guessan s'étonne que Laurent Gbagbo a préféré refuser le pavillon présidentiel pour privilégier le désordre. Il note aussi que le "Woody" de Mama a changé d'identité religieuse en un temps record avant de divorcer de son épouse de manière publique. L'ancien ministre des Droits de l'homme dit avoir espéré que Laurent Gbagbo se recueille sur les tombes de ses proches et amis disparus en son absence au lieu de "poser les actes qui ont choqué plus d'un Ivoirien et la communauté internationale". Et Joël N'guessan de conclure : "C’est vraiment dommage pour lui et ses suiveurs."