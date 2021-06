Debordo Leekunfa: ''Très chers fans, soyez sans crainte (...) Je suis là''

Après une longue période d'absence sur la scène musicale, l'artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, fera très bientôt son grand retour. Il l'a annoncé dans un message posté sur sa page Facebook ce mardi.

Debordo Leekunfa donne de ses nouvelles

Après de longs mois d'absence sur la scène musicale, l'artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, annonce son grand retour. Dans un message posté sur sa page Facebook ce mardi 22 juin 2021, l'ex-meilleur ami de feu Dj Arafat a fait savoir que son album intitulé ''Apogée'', est fin prêt.

''Bonjour très chers fans. Soyez sans crainte. On va s'éclater. Je suis là. Nous sommes là. Album apogée déjà prêt (...) Je suis prêt pour la prochaine bataille. Merci beaucoup pour cette patience. Vous allez vous régaler. Ça commencé, ça démarré (...) Mettez Dieu dans tout ce que vous faites car moi seul Dieu me gère'', a fait savoir Debordo Leekunfa. Ce message du Mimi est une bonne nouvelle pour ses fans communément appelés ''Légendaires'' qui n'ont pas manqué de le faire savoir dans les commentaires.

''Le Mimi, on a confiance en toi et on est sans crainte. C'est pourquoi, on t'a attendu... On ne s'agite pas. On attend vivement encore la bombe. Le Coupé-décalé a trop besoin de toi en ce moment. Est-ce que tu sais que depuis ton absence, les bébés du Coupé-décalé s'autoproclament rois du mouvement?'', a commenté un fan de l'artiste quand un autre écrivait: ''Le mimi national et international, que Dieu continue de te guider sur le droit chemin. Que l'album qui vient, soit un album de succès et de réussite. Sache aussi que tes vrais fans seront toujours là pour attendre. Opah la nation, c'est quand tu veux. Nous sommes déjà prêts''.