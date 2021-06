Gbagbo Laurent répond à ses détracteurs: "La cause en vaut la peine"

L’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, est sorti de son silence alors que la polémique autour de son divorce d'avec Simone Ehivet son épouse, bat son plein sur les réseaux sociaux.

Laurent Gbagbo: "La question n’est pas de savoir qui me déteste moi Gbagbo ou qui m'aime"

"Je suis débout parce que la cause en vaut la peine. La question n’est pas de savoir qui me déteste moi Gbagbo ou qui m'aime", a écrit ce mardi, l'ancien président ivoirien sur sa page Facebook officielle.

Une sortie qui intervient alors que la polémique enfle autour de la procédure de divorce qu'il a engagée à l'encontre de son épouse Simone, lundi 21 juin 2021.

Laurent Gbagbo a regagné la Côte d'Ivoire, jeudi dernier, après dix ans d'absence. De retour au pays, l'ex-chef de l'État a déposé lundi 21 juin au tribunal d'Abidjan, une demande de divorce d'avec son épouse depuis 1989, Simone Gbagbo.

En tout cas, c'est l'information donnée par Me Claude Mentenon, son avocat, dans un communiqué. "On n'expose pas celle avec qui on a vécu toutes ces années, avec qui on a forgé tant et tant de stratégies de cette manière. Ce n'est pas le divorce en tant que tel qui gêne, mais cette volonté manifeste d'humilier. Quiconque a un peu d'humain en lui, devrait ressentir une certaine blessure. On n'humilie pas devant la planète entière celle avec qui on a vécu tant de misères", dénonce l'analyste politique Sylvain N'guessan.

L'homme dit craindre d'ailleurs que ce nouveau front ouvert dans la crise qui secoue le FPI depuis sept ans, ne contribue à fragiliser davantage le parti dont Simone et Laurent Gbagbo sont tous deux membres fondateurs.