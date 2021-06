Mauritanie: Pourquoi l’ex-président Mohamed Ould Aziz a été arrêté

En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Aziz, inculpé pour corruption, détournement de fonds publics et blanchiment d'argent, a été arrêté, mardi 22 juin 2021, puis placé en détention.

Mauritanie : L'ex-président Mohamed Ould Aziz arrêté et placé en détention

Inculpé en mars dernier pour corruption, détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux, Mohamed Ould Aziz a été écroué, mardi, apprend-on de plusieurs médias internationaux. Selon RFI, l'ancien président mauritanien, entre 2008 et 2019, a été arrêté et placé en détention alors qu'il était en résidence surveillée à son domicile à Nouatchott.

" C'est une décision qui viole toutes les lois de la procédure pénale. On va montrer que ce n'est qu'une vengeance et que cela n'a aucune base juridique", a réagi son avocat, Me Mohameden Ould Ichidou, qui a assisté au déferrement de son client dans la nuit du mardi, peu après 20 h. L'avocat dénonce une machination politique contre l'ex-président et il entend le démontrer en temps opportun.

Mohamed Ould Abdlaziz a dirigé la Mauritanie entre 2008 et 2019. Ses ennuis judiciaires ont véritablement commencé en 2020, peu après avoir quitté volontairement le pouvoir. L'ancien chef de l'État qui rejette vigoureusement toutes les accusations portées contre lui, ne devrait pas être écroué dans l'immédiat à cause de sa contamination à la COVID-19.

Il devrait séjourner deux semaines dans une chambre de la police. En décembre 2019, il a perdu la direction de l’Union pour la République (UPR), parti qu’il a fondé et qui détient toujours une forte majorité au parlement. Sa disgrâce s’est accélérée en août 2020 avec les interrogatoires de la police et la privation de son passeport.

Mohamed Ould Abdel Aziz n’entend pas se laisser faire pour autant. Il a signalé son retour en politique en avril dernier en intégrant un petit parti d’opposition, le Ribat national. Il a aussi menacé, selon France 24, de se livrer à un grand déballage sur les affaires de l’État.