Éléphants de Côte d'Ivoire: Gervinho dénonce des micmacs à la FIF

Invité sur les antennes de Life Tv, l'international ivoirien Yao Kouassi Gervais dit Gervinho a pointé du doigt les anciens dirigeants de la Fédération ivoirienne de football ( FIF) comme étant à la base de sa récente mise à l'écart de l'équipe nationale.

Écarté par Kamara Ibrahim, Gervinho révèle: ''ça vient de ceux qui étaient à la Fédération''

Considéré comme un des cadres des Éléphants de Côte d'Ivoire, Yao Kouassi Gervinho alias Gervinho a été écarté par l'ancien sélectionneur Kamara Ibrahim. Le joueur était le grand absent de la CAN 2019 en Egypte. La non sélection de Gervinho qui était pourtant très étincelant avec son club Parme, a suscité une grosse colère de nombreux sportifs ivoiriens.

Invité sur les antennes de Life Tv, Gervinho est revenu sur cette grosse mésaventure. Il a clairement indiqué qu'il n'avait pas de soucis avec le sélectionneur ivoirien Kamara Ibrahim.

'' Moi personnellement, je pense qu'il n'y avait pas de problème entre Kamara et moi. Nous avons gagné la CAN 2015 ensemble, et après il a été nommé sélectionneur. Il m'a même appelé quand il a été nommé, je l'ai félicité... Avant Kamara, il y avait Wilmot qui était le sélectionneur; il y avait quelques soucis avec lui, mais Kamara a essayé de rattraper cela'', a expliqué Gervinho.

Pour le footballeur, les anciens dirigeants de la FIF ont inventé de fausses accusations contre sa personne pour l'écarter de la sélection.

''Nous sommes une génération qui avons vécu ensemble. Vous pouvez demander à tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui salit les vestiaires. Donc ce n'est pas avec ces jeunes là que je vais le faire (...) Ils (les anciens dirigeants de la Fif) ont voulu changé de politique, partir sur de nouvelles bases avec des jeunes joueurs. Pour eux, la meilleure façon de nous écarter, nous les vieux, c'était de trouver des excuses... Avec tout ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, c'était vraiment dommage que j'arrête comme ça'', a dénoncé Gervinho.

Puis d’ajouter: '' Avec ce qu'on a vécu et ce qu'on a apporté au football ivoirien, je pense que quand il y a des dirigeants qui sont à la Fédération qui oublient tout ce qu'on a fait, c'est un peu frustrant. Ça ne vient pas des Ivoiriens, mais ça vient de ceux qui étaient à la Fédération ... Même s'ils veulent faire un changement ou rajeunir l'équipe nationale, ce n'est pas à cause de ces jeunes qui viennent d'arriver, qu'ils vont nous coller des étiquettes et nous pousser à la porte comme ça, sans respect''.

A noter que le nouveau sélectionneur des Éléphants, Patrice Beaumelle, a décidé de rappeler Gervinho en équipe nationale.