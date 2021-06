Mahrez et Taylor Ward se marient, une bague de 300 millions dévoilée

Riyad Mahrez bientôt marié à la britannique Taylor Ward, l'ex de son coéquipier Sergio Agüero qu’il fréquente depuis 16 mois. C'est depuis la Grèce, sur l'île de Mykonos où ils sont en vacances, que le capitaine des fennecs d’Algérie âgé de 30 ans et sa fiancée de 23 ans, ont annoncé leur mariage.

Taylor Ward: Riyad Mahrez demande l’ex de Sergio Agüero en mariage à Mykonos

L’international algérien Riyad Mahrez a demandé la main à sa petite-amie, Taylor Ward. Une annonce largement commentée dans les tabloïds anglais, mais aussi dans la presse algérienne et française.

C’est la belle blonde qui a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram en partageant deux clichés de son couple, avec une belle bague d'une valeur de plus de 465 000 euros (environ 300 millions de Fcfa) selon The Sun. "Il n'y a personne avec qui je préférerais faire cette vie", a-t-elle écrit en légende. "J'ai hâte de vieillir ensemble, d'ailleurs j'ai dit OUI ! Je t'aime".

“Riyad a choisi lui-même la bague et l'a fait fabriquer spécialement. Il y a eu une grande fête de célébration au champagne par la suite", a ajouté Taylor Ward, rapporte notre source.

De son côté, le champion d'Afrique en titre avec l'Algérie, a lui été marié pendant six ans à Rita Johal. Cette dernière est la mère de ses deux filles.

Mahrez foudroyé par des messages sanglants de son ex Rita Johal

Riyad Mahrez et Taylor Ward, fille de la star de Real Housewives Of Cheshire, Dawn Ward, et de l'ancien footballeur Ashley Ward, ont aussitot été taclés violemment par l’ex-femme de l’attaquant de Manchster City.

Rita Johal a décidé de réagir à cette actualité de Mahrez qui veut concrétiser l’idylle qu’il vit avec cette mannequin britannique. A travers l’une des stories postées sur Instagram, Rita a implicitement reproché à son ex de ne pas assumer ses responsabilités de père.

« Joyeuse fête des pères à tous les vrais papas qui jouent leurs rôles »,a-t-elle martelé. Ce message de l’ex-femme de l’international algérien, est très parlant car il sonne comme une mise en garde faite à Taylor Ward, qui, un jour, pourrait se retrouver dans la même position que Rita Johal et devoir gérer toute seule les enfants qu’elle pourrait avoir de son union avec Riyad Mahrez.

D’autant plus que son message, le jour de la fête des pères, est clair : Riyad Mahrez ne fait pas partie des « vrais papas » ». Poursuivant sur sa lancée, elle a fait part aux internautes du montant de sa fortune actuelle après sa séparation avec Mahrez. Selon la belle indienne Rita Johal, son compte serait fourni d’une bagatelle somme de plus de 19 millions de Livres sterling. Soit une augmentation de 96% depuis qu’elle vit seule avec ses enfants.

« Sachez juste quand les gens essaient de vous démolir, sachez que vous êtes sur la bonne voie », a légendé Rita Johal.

De plus, cette demande en mariage du buteur algérien intervient alors que le célèbre couple de stars, se retrouve au cœur d’une grosse polémique dans son pays. Des vidéos et clichés du capitaine de la sélection algérienne de football, ont choqué plusieurs de ses compatriotes, ces derniers jours.

Accompagné de sa dulcinée, les deux tourtereaux avaient l’air détendu sur l’île grecque ensoleillée avec un groupe d’amis. Aux côtés de sa dulcinée, Riyad Mahrez, torse nu, a montré ses cheveux blonds récemment teints; elle sirotait son verre. De bons moments passés en famille et entre amis sur l’île grecque.

Ils ont partagé de nombreuses photos et vidéos de cette virée sur leurs stories Instagram. Des images qui n’ont pas été du goût de nombre d'algériens musulmans qui ont vu en ces images des moments de depravation pour un fidèle de l’Islam.

Certains Algériens ont tancé le joueur qu’ils accusent de fréquenter les bars et d’autres endroits mondains, se demandant si le joueur ne consomme pas de l’alcool.