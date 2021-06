Belmonde Dogo et Coulibaly Amadou s'offrent un déjeuner à Kafolo

Kafolo vit dans une psychose quasi permanente à cause de l'insistante menace terroriste qui plane sur cette localité du Nord ivoirien. Pour donc rasséréner la population, des ministres du gouvernement ivoirien ont choisi de s'offrir un banquet avec leurs hôtes.

Malgré la menace terroriste, « il y a la vie à Kafolo »

Dans la nuit du 9 au 10 juin 2020, à 3 heures du matin, des djihadistes attaquent un poste de l'armée et de la gendarmerie ivoiriennes à Kafolo, localité de 2 000 habitants en Côte d'Ivoire située près de la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan de cette attaque fait état de quatorze militaires et gendarmes tués, six blessés et un mort côté assaillants.

Le coup de filet lancé par feu Hamed Bakayoko, ministre ivoirien de la Défense d'alors, avait permis de mettre le grappin sur une centaine de terroristes, dont Sidibé Ali, dit Sofiane, cerveau présumé de cette attaque. La vie reprenait de plus belle à Kafolo quand le 29 mars 2021, les terroristes remettent les couverts en frappant à nouveau la localité. Trois militaires ivoiriens et trois terroristes tués.

À en croire l'état-major de l'armée ivoirienne, des mines ont explosé à Kafolo à la mi-avril et la fin mai. La population ne s'est pas remise de cette autre incursion des djihadistes qu'une soixantaine de personnes à moto, lourdement armées, font irruption dans le village de Bolé, à 12 kilomètres de Kafolo. Il s'agit d'une « pure opération d’intimidation des populations », commente un spécialiste. D'autres analystes évoquent un recrutement en cours dans les localités du septentrion ivoirien.

Téné Birahima Ouattara, successeur d'Hambak à la Défense, s'est également rendu sur les lieux, début avril, pour remonter le moral aux forces de défense et de sécurité (FDS) déployées dans cette zone.

Outre le volet militaire, d'autres ministres ivoiriens se sont envolés à Kafolo pour être aux côtés de la population. L'information a été livrée sur Twitter par Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, qui avait à ses côtés Amadou Coulibaly, dit Am’s, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement.

« J'ai déjeuné ce mardi à Kafolo en compagnie du ministre Amadou Coulibaly - Am’s et des élus de la région », a tweeté la ministre de la Solidarité, avant de faire ce constat : « J'ai été soulagée de constater qu'il y a la vie à Kafolo! » Puis, elle ajoute : « Fouler le sol de Kafolo, et voir des femmes et des hommes vaquer à leurs occupations , quel soulagement! Des populations résilientes et confiantes car rassurées par la présence des forces de l'ordre, et qui nous ont réservés un accueil digne des jours de fête. »