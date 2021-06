Dougoutigui: ''Je consultais les marabouts pour que mon activité..."

Invité sur La Radio de la Diaspora, le jeune Dougoutigui a donné les raisons de la faillite de son entreprise qui avait été financée par le ministre Mamadou Touré.

Dougoutigui donne les raisons de la faillite de sa ferme

Une information a récemment circulé sur la toile, faisant savoir que Dougoutigui, révélé au grand public en 2018 grâce à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, était complètement ruiné. Le manager du jeune homme avait révélé que la ferme de Doutiguigui qui avait été entièrement financée par le ministre Mamadou Touré, ne fonctionnait plus car ce dernier avait utilisé les fonds de l’entreprise à des fins festives.

"Aujourd’hui où je vous parle, la ferme de Dougoutigui à Azaguié qui contenait plus de 2000 têtes de volailles, il n'en reste plus rien. La ferme est vide, même un poulet n’est pas resté...Dougoutigui n’a plus rien, il est complètement fauché aujourd’hui. Quand les choses bougeaient bien à la ferme, il partait retirer son argent à la banque et venait à Abidjan, à Yopougon Songon, il y restait 2 à 3 mois et faisait la vie de Lougah avant de revenir à la ferme à Azaguié. Il faisait le show à Yop dans le «travaillement» sur les artistes tels que Annick Choco, Aboutou, Fio de Bior et autres'', avait confié l'ex-manager de Dougoutigui à Vibe radio.

Quelques mois plus tard, Dougoutigui a tenu à donner sa version des faits. Il reconnait certes qu’il n’y a plus de poulets dans la ferme, mais il affirme que cette situation n’est pas dû à une mauvaise gestion. ‘’Il y a des difficultés au niveau de la ferme… Tous ceux qui sont dans l’entrepreneuriat du poulet, savent de quoi je parle. Il y a des maladies qui arrivent dans ton bâtiment, si tu n’as pas la chance, le bâtiment se vide. J’avais une bande de 1000 poulets, et la maladie est entrée. Je ne suis pas sorti avec une grande somme …’’, a expliqué Dougoutigui sur La radio de la Diaspora.

Dougoutigui a également reconnu avoir fait une grosse erreur. ‘’L’erreur que j’ai faite, c’est que je consultais les marabouts, ça été une erreur de ma part. J’ai eu de mauvais conseillers, je suis allé consulter pour que mon activité grandisse…Et on m’a dit d’être patient. Donc je n’investissais plus, j’attendais toujours. Je n’arrivais pas à dormir, mon sommeil était tourmenté, j’avais des bagues dans les doigts… Je suis allé à l’église et j’ai tout jeté‘’, a-t-il ajouté.