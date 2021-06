Condamnation à 20 ans des pro-Soro: Soul to Soul, le grand perdant

En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro vient encore d'être condamné par contumace à la réclusion à perpétuité. Souleymane Kamagaté alias Soul to Soul, son chef de protocole, lui, écope de 20 ans de prison ferme. Ainsi en a décidé ce mercredi 23 Juin 2021, la Cour d’assise d’Abidjan qui poursuivait des cadres de son parti GPS pour “atteinte à la sûreté de l’Etat” pour des faits commis fin 2019.

Soul to Soul condamné, la prison à perpétuité pour l'ex-Premier ministre Guillaume Soro

Au terme d’un procès débuté le 19 mai 2021, la prison à perpétuité a été prononcée ce mercredi 23 juin par le tribunal criminel d'Abidjan contre l'ex-Premier ministre et ancien chef rebelle ivoirien Guillaume Soro. Il est accusé de complot contre le pouvoir d’Alassane Ouattara. Guillaume Soro a été condamné en son absence mercredi à Abidjan, à la prison à perpétuité pour "atteinte à la sûreté de l'Etat" pour des faits commis fin 2019.

La cour d'assises d'Abidjan a suivi les réquisitions du parquet, tout comme pour les principaux autres accusés, Souleymane Kamagaté, Affoussy Bamba, ancienne ministre de la Communication, et Touré Moussa, son chef de la communication, condamnés à 20 ans de prison, a constaté un journaliste de l'AFP. Candidat refoulé à la présidentielle d’octobre 2020, Soro et 19 de ses partisans sont accusés de "complot", "tentative d’atteinte contre l’autorité de l’État" et " diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations".

Le procureur de la République, Richard Adou, avait requis, il y a une semaine, la perpétuité contre l'ex-président de l’Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il avait aussi réclamé la dissolution du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS).

Un procès jugé politique

En avril 2020, l’ancien président de l’Assemblée nationale avait déjà été condamné à vingt ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d’amende et à la privation de ses droits civiques pour une période de cinq ans après avoir été reconnu coupable de recel de deniers publics détournés et de blanchiment de capitaux. Le parquet l’accusait d’avoir acquis une villa à Marcory résidentiel, un quartier huppé d’Abidjan, en 2007, alors qu’il était Premier ministre, grâce à des fonds du trésor public ivoirien.

Cependant la “dissolution du GPS demandée par le procureur, montre le caractère politique du procès. Parce qu’il n’appartient pas au juge pénal de prononcer la dissolution d’une association. Il n’y a pas de complot, pas d’atteinte à l’autorité de l’État", a assuré Me Diallo, plaidant "la relaxe pure et simple" de ses clients. Guillaume Soro, 49 ans, vit en exil en Europe depuis 2019 après sa brouille avec l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, un ancien allié qu’il a aidé à accéder au pouvoir pendant la crise post-électorale de 2010-2011.

SORO KIGBAFORI GUILLAUME : complot, tentative d’atteinte CONDAMNÉ A LA PRISON A VIE

AFFOUSSIATA BAMBA LAMINE : complot, tentative d’atteinte, diffusion et publication de nouvelles fausses, troubles à l’ordre public CONDAMNE A 20 ANS

ZEBRET SOULEYMANE CONDAMNE A 20 ANS

FOFANA ISSIAKA : complot, tentative d’atteinte CONDAMNE A 20 ANS

SESS SOUKOU : complot, tentative d’atteinte CONDAMNE A 20 ANS

TOURE MOUSSA : complot, tentative d’atteinte, diffusion nlle CONDAMNE A 20 ANS

KONÉ Kamaraté Souleymane : complot, tentative d’atteinte, diffusion nlle, trouble à l’ordre public CONDAMNE A 20 ANS

TRAORE Babou : complot, tentative d’atteinte NON COUPABLE ACQUITE

KASSE Kouamé Jean-Baptiste : complot, tentative d’atteinte CONDAMNE A 20 ANS

KAMAGATÉ Adama : complot, tentative d’atteinte CONDAMNE A 20 ANS

BAMBA Souleymane : complot, tentative d’atteinte CONDAMNE A 20 ANS

SILUÉ Nerguedjomon Emmanuel : complot, tentative d’atteinte CONDAMNE A 20 ANS

TRAORE Lamine : complot, tentative d’atteinte CONDAMNE A 20 ANS

KONÉ Ardiouma : complot, tentative d’atteinte CONDAMNE A 20 ANS

DOSSO Seydou : complot, tentative d’atteinte CONDAMNE A 20 ANS

FOFANA Kouakou : complot, tentative d’atteinte CONDAMNE A 20 ANS

LOBOGNON Agnima Alain Michel : diffusion et publication de nouvelles fausses, trouble à l’ordre public CONDAMNE A 17 MOIS 5OO MILLES D’amende, 5 ans de privation de droits

SORO Yedjossigué Simon : diffusion et publication de nouvelles fausses, trouble à l’ordre public CONDAMNE A 17 MOIS 5OO MILLES D’amende, 5 ans de privation de droits

SORO Porlo Rigobert : diffusion et publication de nouvelles fausses, trouble à l’ordre public CONDAMNE A 17 MOIS 5OO MILLES D’amende, 5 ans de privation de droits

SEKONGO Félicien : diffusion et publication de nouvelles fausses, trouble à l’ordre public CONDAMNE A 17 MOIS 5OO MILLES D’amende, 5 ans de privation de droits

Dissolution de GPS, confiscation de ses biens au profit de l’État

Condamne les accusés solidairement, en déhors de TRAORE Babou acquitté, à payer à l’État la somme de 1 milliard

Condamne les accusés, en déhors de TRAORE Babou acquitté, aux dépens.