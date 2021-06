Détails du verdict du Tribunal criminel dans l'affaire Soro et consorts

Le Tribunal criminel d'Abidjan a rendu son verdict, ce mercredi, dans l'affaire de tentative de déstabilisation des institutions de la République. Guillaume Soro et ses 19 coaccusés ont connu des fortunes diverses.

Tribunal criminel : Voici les peines infligées à Soro et à ses coaccusés

Mercredi 19 mai 2021, à 13 heures, Guillaume Soro et ses coaccusés ont été appelés à comparaître devant le tribunal criminel d'Abidjan. L'ancien chef des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) et ses compagnons de Générations et peuples solidaires (GPS) étaient en effet accusés de « complot contre la sûreté de l'État, participation à une bande armée sans y exercer aucun commandement, détention sans autorisation d'armes à feu de la première catégorie, et d'actes et manoeuvres de nature à compromettre la sécurité publique ».

Mercredi 23 juin 2021, le verdict est tombé, et il est imparable. Prison à vie (par contumace) pour Soro Kigbafori Guillaume, 20 ans pour quatorze (14) de ses coaccusés. Alain Lobognon, Sékongo Félicien et les frères Soro s'en tirent avec 17 mois d'emprisonnement. Un seul acquitté, Traoré Babou.