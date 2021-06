Divorce du couple Gbagbo : Simone Ehivet réclame la présidence du FPI

L'affaire du divorce du couple Gbagbo a provoqué un véritable tollé sur la toile après le communiqué publié par le conseil de Laurent Gbagbo le lundi 21 juin 2021. L'ancien président ivoirien a saisi le tribunal de première instance afin d'engager la procédure de divorce. Cependant, Simone Ehivet Gbagbo n'entend pas mettre fin à sa relation avec le camarade Laurent à n'importe quel prix.

Couple Gbagbo : Simone pose ses conditions pour le divorce

Laurent et Simone Gbagbo formaient un couple mythique. L'historien a connu la fille de gendarme par le biais de Bernard Zadi Zaourou au moment où ils avaient entamé la lutte contre le pouvoir de Laurent Gbagbo pour l'instauration du multipartisme en Côte d'Ivoire. Les deux camarades franchissent très vite le cap du simple militantisme et s'engagent dans une relation sentimentale. Le 19 janvier 1989, Laurent Gbagbo épouse en secondes noces Simone Ehivet, après son divorce avec Jacqueline Chamois, la mère de Michel, son fils ainé. Un an avant leur union à la mairie de Cocody, ils participent tous deux à la création du FPI (Front populaire ivoirien).

Le couple Gbagbo traverse de moments difficiles sous le pouvoir de feu Félix Houphouët-Boigny. Laurent et Simone se battent côte à côte. En 1990, ils obtiennent du "vieux" l'instauration du multipartisme en Côte d'Ivoire. Cependant, le 18 février 1992, ils sont arrêtés lors d'une marche de protestation contre des évènements ayant eu lieu à la cité universitaire de Yopougon.

À la mort d'Houphouët-Boigny, le couple Gbagbo continue de mener la bataille pour la conquête du pouvoir d'Etat contre son successeur Henri Konan Bédié. Finalement, le 26 octobre 2000, le couple Gbagbo s'installe au palais présidentiel à la suite de la victoire de Laurent à la présidentielle. Après dix années de pouvoir mouvementées, Laurent Gbagbo chute le 11 avril 2011. Lui et son épouse sont arrêtés à leur résidence. Le père de Michel est transféré à La Haye quand Simone est incarcérée dans le nord du pays.

En réalité, le couple Gbagbo va mal depuis un moment. M. Gbagbo avait entamé une discrète négociation en vue du divorce. Il partage sa vie depuis dix ans avec Nady Bamba. Comme le confirme Jeune Afrique, l'ex-Première dame n'y voit pas d'inconvénient, mais préfère attendre la fin de leur procédure judiciaire respective. Acquitté par la CPI (Cour pénale internationale), l'ancien détenu de la prison de Scheveningen relance sa camarade de lutte. Celle-ci dit attendre que Laurent Gbagbo entre en Côte d'Ivoire. Quand le "Woody" de Mama insiste, Simone réclame la présidence du FPI. Cette proposition l'irrite. Dès qu'il entre à Abidjan le jeudi 17 juin, il entame la procédure de divorce.