Musique: La chanteuse Josey chez le Premier ministre Patrick Achi

La chanteuse ivoirienne, Josey, a reçu le soutien du Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, en prélude à son concert prévu ce samedi 26 juin au palais de la Culture de Treichville.

Encore une bonne nouvelle pour Josey. En prélude à son concert du samedi prochain, la chanteuse a bénéficié du soutien du Premier ministre Patrick Achi. ''Un grand MERCI à Son Excellence Monsieur le Premier Ministre pour son amour sans calcul et sans limite à l’endroit des Artistes de Côte d’Ivoire. Que DIEU vous bénisse Excellence Patrick Achi. Rdv le 26 Juin au Palais de la Culture, les amis'', a écrit la belle Josey, mercredi, sur Facebook.

Un message très bien accueilli par les fans de la chanteuse. ''Bravo à toi Josey. Tu mérites beaucoup plus de soutien. Que la grâce divine soit toujours avec toi et ton équipe pendant ton concert et tout le long de ta carrière. Merci aussi au Premier Ministre'', a écrit un fan de l'artiste. Le Premier ministre Patrick Achi n'est pas le premier soutien gouvernemental que reçoit la chanteuse par rapport à son concert. L'ex-copine de l'international ivoirien Serey Dié a récemment rencontré la ministre Belmonde Dogo.

‘’J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter ma plus belle rencontre de cette semaine. Tel un doux rayon de soleil, de par sa classe et sa beauté, Madame La Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a illuminé ma journée quelque peu morose. En bonne Activiste des droits de la femme, la spontanéité de Madame Myss Belmonde à nous tendre la main m’a émue au plus haut point et elle n’a pas hésité une seule seconde à me prendre dans ses bras comme pour me rassurer de son soutien‘’, a-t-elle posté le 16 mai dernier sur sa page Facebook.