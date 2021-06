La mort d' Hamed Bakayoko perturbe des businessmen africains

Hamed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021 en Allemagne. L'ex-Premier ministre ivoirien a succombe des suites d'un cancer fulgurant. Trois mois après le décès d'Hambak, des hommes d'affaires africains proches de lui sont en grande difficulté.

Comment la mort d'Hamed Bakayoko trouble le sommeil d'hommes d'affaires

La nouvelle est tombée le 10 mars 2021. Hamed Bakayoko, hospitalisé à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, venait de rendre l'âme. Tout puissant Premier ministre d'Alassane Ouattara depuis le décès d'Amadou Gon Coulibaly, l'illustre disparu cumulait également la fonction de ministre de la Défense. L'ancien député de Séguéla avait rejoint le RDR (Rassemblement des républicains) dès les premières heures. Hambak, comme le surnomment ses proches, a su gravir les échelons auprès d'Alassane Ouattara.

Quand ADO accède au pouvoir en avril 2011, il nomme Hamed Bakayoko ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. En juillet 2017, le Golden Boy prend la tête du ministère de la Défense. Cet ancien journaliste est élu maire de la commne d'Abobo à l'issue des élections municipales d'octobre 2018. Il poursuit son ascension politique en se hissant au poste de Premier ministre. En effet, à la mort d'Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet 2020, le chef d'Etat ivoirien porte son choix sur Hamed Bakayoko pour lui succéder. Malheureusement, le successeur d'AGC meurt près d'un an plus tard.

Depuis le décès d'Hamed Bakayoko, des hommes d'affaire africains ont le sommeil troublé. L'information est livrée par Africa Intelligence dans sa parution du jeudi 24 juin 2021. Notre source indique que ces VIP qui étaient face à des difficultés dans le système bancaire, ont sollicité l'aide d'Hamed Bakayoko. L'ancien Premier ministre a donc décidé de leur faire profiter de son système fiduciaire personnel. Ces hommes d'affaire ont remis des fonds à l'ex-chef du gouvernement ivoirien.

Seulement, ils ont été surpris par le décès d'Hamed Bakayoko sans pouvoir rentrer en possession de leur fonds. Pendant l'hospitalisation de l'ancien maire d'Abobo, ils n'ont pu entrer en contact avec lui. Actuellement, ceux-ci font de précieux efforts pour retrouver leur argent. Mais Yolande Bakayoko, la veuve d'Hambak, ne semble pas disposée à échanger avec eux.