Guinée : 3 vendeuses tabassent un policier, la justice les condamne

Un fait insolite s'est déroulé en Guinée en mai 2021. Trois vendeuses ont passé à tabac un agent de la police qui était commis au déguerpissement de la route dans la commune de Ratoma. La justice guinéenne vient de les condamner à trois mois de prison avec sursis.

Guinée : La justice condamne 3 femmes pour avoir agressé un policier

Les faits se déroulent en mai 2021. Les nommées Aicha Camara, Delphine Kolié et Mabintou Sidibé sont des vendeuses au marché de Koloma, en Guinée. Les autorités de la commune de Ratoma ont décidé de procéder au déguerpissement de la rue. Au cours de l'opération, une altercation survient entre les trois commerçantes et un agent de la police. Les vendeuses rouent le policier de coups devant une foule étonnée.

Après leur acte de défiance de l'autorité, Aicha Camara, Delphine Kolié et Mabintou Sidibé sont mises aux arrêts. Selon Guinée Matin, les trois agresseuses ont été jugées le mardi 22 juin 2021 par le tribunal de première instance de Dixinn. Finalement, reconnues coupables par la justice guinéenne, les vendeuses bagarreuses ont écopé d'une condamnation de trois mois de prison avec sursis. Elles étaient poursuivies pour "violences, coups et blessures volontaires" sur un agent de la police. Mais le tribunal correctionnel a choisi de les condamner pour "voie de fait".

Par ailleurs, notre source indique qu'Aicha Camara et ses coaccusées devront payer une amende de 10 500 000 de francs guinéens d'amende, répartie comme suit : 6 500 000 de francs guinéens devant servir pour les soins de l'agent de police agressé et 4 000 000 de francs guinéens en guise de dommages et intérêt. Il faut noter que le pauvre policier est encore hospitalisé dans un centre sanitaire. Cela traduit la violence avec laquelle ces commerçantes se sont jetées sur lui lors de l'altercation.