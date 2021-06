Tunisie : confinement général annoncé dans des régions

En Tunisie, Sami Mourali, membre du comité scientifique dans la lutte contre la covid -19 vient d'annoncer que des régions identifiées comme des foyers de contamination connaitront un confinement général.

Des régions de la Tunisie entrent en confinement

Selon une information publiée par Gnetnews, certaines régions de la Tunisie entreront dans les prochains jours en confinement général. Et pour cause, elles sont identifiées comme des foyers de forte contamination de la maladie à coronavirus, comme l'a signalé Sami Mourali, membre du comité scientifique. Cependant, les autorités du pays qui redoutent des répercussions économiques et sociales, ne veulent pas prendre le risque d'imposer un confinement général dans tout le pays.

Sami Mourali a précisé que la mesure concerne exclusivement toutes les régions présentant un taux d'indice de coronavirus de 400 cas pour 1 00 000 habitants. "Trois gouvernorats ont annoncé ce jeudi un confinement général dans les délégations les plus touchées par la pandémie, suite aux recommandations du comité scientifique", indique notre source.

Jeudi 24 juin 2021, à la suite d'une réunion de la Commission régionale de lutte contre le coronavirus, qui s'est déroulée au siège du gouvernorat de la Manouba, il a été décidé d'un confinement général de dix jours dans les délégations de Tebourba et la Manouba. La mesure entre en vigueur dès le vendredi 25 juin 2021 à minuit.

Les délégations du Kef Est et du Kef Ouest sont également touchées par la mesure de confinement général qui durera une période d'une semaine (du samedi 26 au vendredi 2 juillet 2021). Il est instauré un couvre-feu de 20 heures à 5 heures du matin.

Il faut savoir que le mercredi 23 juin 2021, les autorités de la Tunisie ont avancé que le variant indien de coronavirus avait été découvert dans le pays avec de nouveaux cas détectés. Le ministère tunisien de la Santé a évoqué six cas d'infection.