Musique: Kerozen Dj livre les secrets de son succès

Dans un message posté sur sa page Facebook, l’artiste Coupé-décalé, Kerozen Dj, a expliqué l’histoire d’une chemise rouge que lui a offerte une centrafricaine.

Kerozen Dj: ‘’ Le talent seul ne suffit pas ‘’

Le parolier des Dj de Côte d'Ivoire, Yobo Constant Joël, plus connu sous le nom Kerozen Dj, connaît un succès fulgurant depuis quelques années. Ses différents titres tels que ''Mon heure a sonné'' , ''Le temps'', ''Victoire'' , ''Tu seras élevé'' et bien d’autres, ont tous été adoptés en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Ce qui lui vaut de nombreuses distinctions.

Même si le talent de Kerozen ne souffre d’aucune contestation, ce dernier estime que le talent seul ne suffit pas pour réussir dans la vie. Dans un message posté sur sa page Facebook, il a expliqué l’histoire d’une chemise que lui avait offerte une jeune centrafricaine. Chemise qu’il a arborée dans le clip de sa chanson intitulée ‘’Victoire‘’, ayant connu un véritable succès.

‘’Je fus à Bordeaux pour un spectacle en 2018. J’eus l’embarras du choix pour ma tenue en soirée; du coup, je dis à mon manager: viens, on va faire les magasins. Chemin faisant, nous croisâmes une maman centrafricaine dixit elle toute émue : «mon fils je t’aime tu chantes ma vie, je n’ai pas grand-chose mais je veux te faire un cadeau ». Je dis non maman merci tu n’as pas besoin, elle insista. J’acceptai alors pour ne pas la froisser ...‘’, se souvient Kerozen.

Et il poursuit: ‘’Elle prît une chemise soldée à 14€ en me disant: mon enfant, cette chemise je te la donne avec le Coeur. Ne regarde pas le prix. J’espère que tu la mettras un jour, cela me fera plaisir... La suite, vous-même, vous savez. LA VICTOIRE. Nous battîmes tous les records dès la sortie de la chanson... Le talent seul ne suffit pas, la bénédiction ne vient pas seulement de nos géniteurs. Les grandes destinées flirtent avec les petits actes, les choses anodines‘’, croit-il.