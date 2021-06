Condamnation de Guillaume Soro: Affoussy Bamba parle d'une "farce"

La décision de la condamnation de Guillaume Soro à perpétuité est tombée le mercredi 23 juin 2021. La justice ivoirienne a aussi condamné plusieurs proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Quelques jours après ce verdict, Affoussy Bamba Lamine, avocate de l'ex-député de Ferké, parle d'une "grosse farce".

Affoussiata Bamba crache sur la condamnation de Guillaume Soro: "Nous irons jusqu’au bout de toute cette absurdité"

Affoussy Bamba Lamine n'a pas mis de temps pour réagir à la condamnation de Guillaume Soro. L'ancienne ministre de la Communication, en exil aux côtés du fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires), a clairement déclaré via Twitter que "ce verdict reflète l’obsession de la présidence à vie par M. Ouattara" qui "s’était déjà substitué au juge et annoncé publiquement la perpétuité pour Guillaume Soro". L'avocate de l'ex-chef rebelle a également fait savoir que "la grosse farce de la justice ivoirienne vient démontrer sa soumission totale au pitre en chef, M. Ouattara !

Dans une interview accordée au journal Générations Nouvelles, la fille de l'opposant ivoirien Bamba Moriféré a laissé entendre que "la décision est nulle et de nul effet parce que c'est une décision qui n'a aucune base légale". Elle a par ailleurs précisé que "l'infraction n'existe même pas". Rappelons que Guillaume Soro a été jugé par contumace et reconnu coupable de tentative de coup d'État.

Affoussy Bamba Lamine n'a pas manqué de mentionner que le camp du président de GPS fera appel. "Oui, nous ferons appel, nous irons jusqu’au bout de toute cette absurdité. Certes, notre justice n’est pas indépendante, me diriez-vous, que peut-on espérer en appel ? Même si c’est pour que le juge d’appel confirme la décision de première instance, nous irons en appel, cela ne fera que confirmer tout ce que l’on sait déjà de cette justice aux ordres !", a-t-elle martelé. Curieusement, l'avocate ivoirienne a soutenu qu'elle n'attend rien de la justice ivoirienne, car connaissant sa "partialité et sa complaisance envers le pouvoir".