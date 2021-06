Guinée : une nouvelle coalition politique voit le jour

Le paysage politique de la Guinée vient de s'enrichir avec l'arrivée d'une nouvelle alliance. Il s'agit de la Coalition pour le progrès et la démocratie (COPED) qui réunit une dizaine de partis politiques. La présentation officielle de cette plateforme politique a eu lieu le jeudi 24 juin 2021 au cours d'une conférence de presse.

La Coalition pour le progrès et la démocratie lancée en Guinée

Jeudi 24 juin 2021, la Coalition pour le progrès et la démocratie (COPED) a été lancée en Guinée. C'était lors d'une conférence de presse à Conakry. Cette nouvelle force politique comprend une dizaine de partis politiques, dont le PPD (Parti pour la paix et la démocratie), le PGSD (Parti guinéen pour la solidarité, la démocratie et le développement), le MND (Mouvement national pour le développement) et le PDG-RDA (Parti démocratique guinéen).

Il faut savoir que la nouvelle coalition se fixe pour objectifs d’offrir une plateforme de réflexion, d’échange et de débat sur les grandes questions politiques, économiques et sociales du pays. Selon les fondateurs de la COPED, elle permettra de faciliter "la convergence des idées entre les acteurs politiques afin de promouvoir la bonne gouvernance politique, économique et sociale, de promouvoir la démocratie en défendant les principes démocratiques de liberté, de justice sociale et de lutte contre l’impunité, de promouvoir les valeurs de paix et d’unité nationale".

Dr Ousmane Kaba qui a fait une lecture de la charte de la Coalition pour le progrès et la démocratie, note qu'en Guinée, on assiste à une bipolarisation centrée sur deux blocs de partis politiques. Pour lui, cela «laisse peu d’espace aux autres acteurs de la vie politique de notre pays, mettant ainsi en péril l’esprit du multipartisme et de la démocratie véritable". Il estime que pour sortir le pays du "marasme sociopolitique", il est important "que les forces politiques réellement attachées à l’unité de la nation et à son devenir, unissent leurs efforts".