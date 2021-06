La BCEAO lance un vaste recrutement : voici les critères de sélection

La BCEAO (Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest) lance un vaste recrutement dans le souci d'alimenter son vivier, peut-on lire sur le site internet officiel de l'institution. L'opération d'embauche concerne plusieurs domaines d'activités dont les archives, l'assistanat de direction, l'assistanat social, la banque et la finance.

Recrutement à la BCEAO : Comment postuler ?

L'information a été publiée sur le site officiel de la BCEAO. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui souhaite alimenter son vivier procède actuellement à un vaste recrutement. Les domaines concernés sont les archives-documentation ; l'assistanat de direction ; l'assistant social ; la banque et la finance ; la comptabilité, la finance, l’audit ; la gestion ; les ressources humaines ; l'informatique et la monétique.

Pour postuler à ce recrutement, il faut avoir des qualifications académiques, notamment un diplôme de niveau BAC + 2 à BAC + 4 au maximum, dans les spécialités suscitées. Il faut préciser qu'une première expérience pertinente serait souhaitable. Le postulant devrait aussi être âgé de 39 ans au plus ; être ressortissant d'un État membre de l'UEMOA (Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo). Le communiqué stipule que les dossiers de candidature comportant les CV et diplômes ou attestations de diplôme devront être soumis à l'adresse [email protected], au plus tard le 30 juin 2021.

Les informations ci-dessous devront être mentionnées sur le CV : la nationalité ainsi que la date de naissance ; les périodes exactes de toutes les expériences professionnelles (mois et années) ; l'objet du mail de soumission de candidature devra être libellé tel qu'il suit : « votre nationalité - niveau et spécialité de votre diplôme ».

La BCEAO mentionne que seules les candidatures soumises via l'adresse électronique ci-dessus et respectant les exigences énoncées seront examinées. Les services de l'institution panafricaine contacteront uniquement les candidats qui seront présélectionnés. Notons qu'aucune contrepartie financière n'est exigée par la BCEAO pour le dépôt des candidatures. Pour consulter la liste des offres veuillez cliquer sur ce lien : https://www.bceao.int/fr/content/avis-de-recrutement.