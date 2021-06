Corazon Kwamboka, l'avocate kenyane qui n'hésite pas à poser nue (Photos)

Corazon Kwamboka est une avocate kenyane qui adore faire monter l'adrénaline chez les internautes avec ses courbes généreuses.

Corazon Kwamboka, avocate et séductrice en cheffe

Avocate, influenceuse et femme d’affaires, Corazon Kwamboka n’a pas besoin du verbe pour gagner les procès. Ses atouts physiques à eux-seuls font mouche aussi bien lors des audiences, en plaidoyer ou encore en négociation d’affaires et surtout créent le deluge sur les reseaux sociaux.

Et Corazon Kwamboka qui détient le record des plus grosses hanches d’Afrique, adore faire sensation sur la toile. Sa belle silhouette ne manque pas de faire “baver” les internautes. Que dire des accusés qui ont la malchance de se retrouver face à ce canon hypnotisant et ravageur.

Ses récentes photos et vidéos publiées sont sur toutes les lèvres au Kenya. Devenue virale sur les réseaux sociaux, Corazon Kwamboka est actuellement la coqueluche sur la toile en Afrique et même dans les capitales occidentales et nord-américaines.

Après avoir obtenu son diplôme d’avocate à l’Université de Nairobi (Kenya), l’on doute qu’elle puisse pratiquer son métier. Il est plus probable qu’elle ira dans le show business. Son instagram affiche déjà près d’un million de followers.

Corazon Kwamboka est née en 1993. Elle a grandi à Kibos, dans le comté de Kisumu, et est devenue populaire après avoir commencé à faire défiler ses courbes sur les réseaux sociaux. Elle a pris des photos d'elle-même nue et les a publiées sur ses comptes de réseaux sociaux.

Elle achète sa première maison à 23 ans

En 2015, Osman Sambu Okero, le père de Corazon, a accusé sa fille d'avoir détruit son mariage avec sa mère Keziah Otieno. Selon M. Okero, comptable de formation et enseignant, les ennuis ont commencé il y a des années après que son ami lui a montré des photos à moitié nues de sa fille sur Internet.

Elle a acheté sa première maison en 2014 et en 2016 et a fièrement annoncé qu'elle achetait sa deuxième maison. “Ma 2ème maison ! Et je n'ai que 23 ans !" , a posté Corazo. Sa première maison est un manoir de 8 chambres. Corazon dirige une boutique qui est en fait internationale puisqu'elle expédie ses marchandises en Afrique du Sud.