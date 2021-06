Staff PSG: Le budget faramineux pour déplacer les joueurs parisiens

Chaque aller-retour de l’équipe du Paris Saint-Germain (PSG) coûte au club parisien entre 50 et 100 000 euros, pour un match à l'extérieur.

PSG - Transferts de joueurs: 15 clubs ont déjà dépensé plus d’un milliard d’euros

C’est le journal l’Équipe qui a révélé, début juin, le coût des déplacements en avion du PSG durant la saison pour ses matches à l'extérieur. Un montant faramineux.

En effet, l'intégralité des vols se font en classe business à bord de la compagnie Airbus. Un choix qui a une conséquence sur le plan financier puisque le prix de chaque aller-retour varie entre 50 et 100 000 euros. Pour un club qui a joué 57 matches cette saison, dont la moitié à l'extérieur

Un choix opéré après une mauvaise expérience avec un avion datant de l'ancien bloc de l'Est dont s'était plaint Kylian Mbappé. Depuis, les dirigeants parisiens ont décidé de ne plus lésiner sur les moyens mis à disposition au niveau des transports.

Avec un budget de près de 600 millions d'euros, le club de la capitale devance largement le second club de l'hexagone en la matière qu'est Lyon et ses 285 millions d'euros annuels. Une force de frappe économique qui permet de proposer des salaires énormes à ses joueurs mais qui prête souvent à débat sur le plan de l'équité sportive.

En France, les plus petits clubs de Ligue 1 peinent à avancer 20 ou 30 000 euros par mois à leurs meilleurs éléments. Le PSG, pour sa part, peut prolonger Neymar avec un salaire mensuel à 7 chiffres et des primes toujours plus nombreuses.

Pas moins de 15 clubs ont déjà dépensé plus d’un milliard d’euros au 21e siècle sur le marché des transferts.

Depuis 2000 et l’explosion des droits TV, la plupart des cadors européens n’ont pas regardé à la dépense pour se renforcer. Un club comme le Bayern Munich, longtemps très raisonnable sur le marché des transferts avant de débourser 80 millions d’euros l’été dernier pour recruter Lucas Hernandez, fait d’ailleurs figure d’exception avec moins d’un milliard d’euros déboursés au 21e siècle.