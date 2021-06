Henri Konan Bédié lance la formation des militants PDCI

Henri Konan Bédié entend former ses militants afin de promouvoir la véritable idéologie de feu Félix Houphouët Boigny, fondateur du parti septuagénaire.

Henri Konan Bédié prépare sa succession à travers l'IFP-PDCI-RDA

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) est à la croisée des chemins. C'est le moins que l'on puisse dire dans la mesure où le président du parti, Henri Konan Bédié (87 ans) pense de plus en plus à une transmission du pouvoir à la jeune génération. Mais le successeur du Président Félix Houphouët Boigny à la tête du pays et du parti unique d’alors, ne veut nullement opérer cette transmission générationnelle du parti septuagénaire de n'importe quelle manière.

Aussi, le Sphinx de Daoukro a-t-il mis en place l’Institut de Formation politique du PDCI-RDA (IFP-PDCI-RDA). Car, précise-t-il dans un tweet : « Un militant sans formation est nuisible pour lui-même et son Parti. » C'est pourquoi cet institut vise à assurer « la formation politique, morale et civique des militants et sympathisants du PDCI-RDA ».

Poursuivant, HKB explique que « cette formation est essentielle pour promouvoir l’idéologie véritable du Président FEU FÉLIX HOUPHOÜET-BOIGNY, Père fondateur de la Côte d’Ivoire et du PDCI-RDA, et surtout transmettre le patrimoine intellectuel et culturel du PDCI-RDA à la jeunesse ».

La Présidence du Conseil d’administration de l'IFP-PDCI-RDA est assurée par l'ancien ministre Ezan Akélé, quand Gnamien Yao en est le Directeur général. Ces deux personnalités, faut-il le rappeler, ont été reçues en audience, le mercredi 23 juin 2021, par le Président Henri Konan Bédié, à sa résidence, à Daoukro. Il s'agissait, à travers cette rencontre, de recevoir les conseils et orientations du Président Bédié avant le démarrage des activités de l’Institut, prévu pour début juillet.

« C’est un projet en gestation depuis 1994. Le Président Bédié a souhaité qu’on le mette en place. Il nous a désignés, moi en tant que Président du Conseil d’administration, mais pour l’opérationnel, c’est le Ministre Gnamien Yao qui en est le Directeur », a indiqué le PCA Ezan Akélé.