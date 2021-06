Dorcel TV Africa initie un partenariat avec des ONG africaines

Lancée en juin 2019, Dorcel TV Africa, la première chaine de télévision a initié plusieurs partenariats avec des organisations locales africaines dont l’Association Happy Mum’s de la République de Côte d’Ivoire.

Dorcel TV Africa poursuit sa randonnée

Deux ans après son lancement officiel, Dorcel TV Africa poursuit sa randonnée. Son objectif principal est de s’assurer du respect permanent de ces chartes et des bonnes conditions de production, afin d’offrir des films de qualités à ses téléspectateurs répartis sur l’ensemble du continent africain. Pour ce faire, la chaine de télévision s’est employée il y a peu à des signatures de partenariats avec des organisations non gouvernementales et associations locales, dans plusieurs pays africains, notamment au Cameroun, en République démocratique du Congo (RDC), au Togo et en Côte d’Ivoire.

Ces organisations, précise une note de l’entreprise audiovisuelle, auront en plus de la charge de contrôle, les tournages, également la mission d’accompagner la promotion d’une sexualité positive et de soutenir les acteurs et actrices pour garantir leur sécurité sanitaire et leur confort.

"Nous sommes très engagés avec nos partenaires professionnels locaux pour construire chaque jour un cadre responsable et éthique offrant une sécurité sanitaire permanente. Nous sommes très heureux de la signature de ce partenariat avec des associations engagées et actives localement qui partagent les mêmes valeurs et la même volonté de voir chacun vivre sereinement, en toute sécurité et sans jugement la sexualité qu’il entend", a fait savoir Gregorry Dorcel, l’un des responsables de Dorcel TV Africa.

En Côte d’Ivoire, c’est l’ONG Happy Mum’s qui a été choisie dans le cadre de ce partenariat. L’organisation à but non lucratif œuvre dans le domaine de la promotion du leadership féminin, l'autonomisation des mères célibataires et l'amélioration des conditions de vie des mères et de leurs enfants en Côte d’Ivoire. L’association, créée en avril 2018, organise régulièrement des ateliers et conférences avec les femmes des villages ivoiriens pour les informer, les accompagner et leur fournir des kits sanitaires et de bien-être (hygiène menstruelle, préservatifs, etc.). Baobab Club/Asbl de la RDC et Femmes-Art, présent au Togo et au Cameroun, sont également signataires du projet.

Les programmes de Dorcel TV Africa sont produits par une dizaine de producteurs africains à qui Dorcel achète l’ensemble de la grille de la chaîne. Ces programmes, assurent les responsables de l’entreprise française présente dans 75 pays, obéissent à des chartes éditoriales strictes et à des chartes éthiques en matière de production.