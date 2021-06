Euro: Cristiano Ronaldo humilié devant Georgina Rodriguez sa femme

Dimanche soir, Cristiano Ronaldo et les siens dont Georgina Rodriguez, sa femme, qui suivaient le match Belgique-Portugal dans les tribunes, ont été cueillis à froid.

Belgique-Portugal: Georgina Rodriguez et Cristiano Jr. dans les gradins

Alors qu’elle est annoncée enceinte, Georgina Rodriguez effectue le déplacement pour vivre à chaud les palpitants instants de cette rencontre avec les de 18 000 spectateurs au stade olympique de Séville (Espagne). Accompagnée de son fils Cristiano Jr, la famille du champion en titre d’Europe, était aux premières loges.

Toujours présente lors des grandes occasions de son compagnon Cristiano Ronaldo, l’on pouvait voir la belle femme argentine accompagnée de Cristiano Jr, 11 ans, s’agiter en direction du terrain, espérant probablement attirer l’attention de Ronaldo. Le fils de la star portugaise portait un maillot Ronaldo n°7 Portugal. Loin de connaître la triste issue de cet époustouflant match entre Diables rouges et portugais.

Georgina Rodriguez avait partagé plusieurs vidéos d’elle et de ses amis chantant et dansant sur Instagram avant le coup d’envoi de ce choc des huitièmes. Cristiano Jr était également présent et a interprété une chanson assis à une batterie. Et quand survient la terrible frappe époustouflante de Thorgan Hazard qui a permis à la Belgique de l’emporter finalement devant le champion en titre, sur le score de 1-0, c’est la désolation.

Les fans espèrent que Georgina Rodriguez trouvera les mots justes pour pouvoir remonter le moral de CR7, un véritable compétiteur, qui digère difficilement les défaites. Cristiano Ronaldo enragé a pu être vu en train de jeter son brassard de capitaine par terre.

Georgina Rodriguez enceinte de CR7?

L’ancienne employée de Gucci a récemment pesé sur l’avenir de son petit ami, laissant entendre que Ronaldo resterait finalement à la Juventus. Depuis quelques jours, les rumeurs évoquent une nouvelle grossesse de la compagne de la star portugaise de football. La sœur du mannequin argentin, Ivana Rodriguez, a alimenté les rumeurs d’une éventuelle deuxième grossesse pour Georgina Rodriguez, en publiant une photo, dans laquelle elle place un emoji cœur sur le ventre de la compagne de Cristiano Ronaldo.

Cependant, un détail de l’image a conduit les abonnés à se demander s’il y avait ou non des nouvelles à partager avec cette publication. Tout ça parce qu’Ivana a décidé de mettre l’emoji d’un cœur au niveau du ventre de sa sœur. Espérons que ces rumeurs soient fondées pour redonner du tonus à l’attaquant de la Juventus.