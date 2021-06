African Lion : L'incursion de l'armée marocaine sur les réseaux sociaux

L'armée marocaine s'est livrée à des exercices militaires d'une douzaine de jours en partenariat avec l'armée américaine. African Lion, nom de l'opération, qui n'était précédemment couvert que par des chaînes de télévision, a cette fois-ci fait appel à des influenceurs des réseaux sociaux.

Les dessous de l'invitation des influenceurs Web par l'armée marocaine à African Lion

En dépit de la pandémie de la Covid-19 qui a fait annuler l'édition de 2020, « African Lion » a pu se tenir du 7 au 18 juin dernier. Il s'agit en effet d'exercices militaires conjointement menés par l'armée marocaine et l'armée américaine. Les régions d’Agadir, Tifnit, Tan Tan, Mehbes, Tafraout, Ben Guérir et Kénitra ont servi de théâtre des opérations pour la mise en oeuvre de ces exercices, dans un contexte de menace terroriste et d'autres défis sécuritaires.

Mais pour la couverture de cet exercice, l'armée marocaine a, outre les télévisions marocaines et étrangères présentes d'ordinaires, sollicité des influenceurs des réseaux sociaux. C'est bien l'innovation de cette année 2021, dans la mesure où des sites spécialisés, ou même des personnes pas forcément expertes en questions militaires, ont été invités à couvrir « un exercice d’artillerie à munitions réelles » ou à « visiter la plus grande base aérienne du Maroc située à Ben Guérir qui accueille notamment la flotte de F16 », apprend-on du confrère Medias24.

À en croire Abdelhamid Harrifi, expert militaire, ces invitations constituent une grande première chez l’armée qui veut intéresser les jeunes aux questions militaires. Il s'agit ainsi, pour la grande muette marocaine, de montrer sa volonté de s’ouvrir aux nouveaux médias constitués d’influenceurs proches des jeunes. Et ce, afin d'intéresser les jeunes à des carrières militaires.

Mohammed VI, faut-il le rappeler, travaille à répandre l'image de marque du royaume chérifien à l'échelle planétaire. Outre l'offensive diplomatique du roi marocain qui fait rapporter davantage de lauriers au Maroc, la médiatisation de son armée qui pourrait à fait découvrir la puissance de sa défense.