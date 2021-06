Bet Awards: Enceinte d’un 2è bébé, Cardi B dévoile son ventre en direct

Cardi B est enceinte de son deuxième enfant. La rappeuse américaine l’a annoncé dimanche soir lors de la cérémonie des BET Awards 2021 tenue au Microsoft Theater à Los Angeles.

Bet Awards 2021: Cardi B et Megan Thee Stallion recompensées

La rappeuse américaine a dévoilé son ventre rebondi en direct, sur la scène des BET Awards, en compagnie de son mari le rappeur Offset. Après la prestation, Cardi B a partagé une première photo de sa grossesse sur Instagram. Un cliché sur lequel elle est vue nue, de profil, et couverte d'une peinture blanche. «Numéro 2», a-t-elle simplement légendé, taguant Offset.

Le monde des stars à l'instar de Khloe Kardashian, Lil Nas X, Chloe Bailey ont réagi à la bonne nouvelle qui crée l'émoi sur Instagram. Ce sera le deuxième enfant du couple, déjà parents d’une petite fille du nom de Kulture, née en 2018 après le mariage du couple en septembre 2017.

Cardi B et Offset viennent de loin

Cardi B et Offset ont vécu une relation en dents de scie, jalonnée par les nombreuses rumeurs de tromperie du rappeur. Cardi B, de son vrai nom Belcalis Almánzar, avait démarré une procédure de divorce au mois de septembre 2020. Le rappeur et membre du groupe Migos est aussi père d'enfants nés de précédentes relations, Jordan (11 ans) et Kody (6 ans).

Un moment qui a aussi été ponctué d'une performance. En effet, à cette cérémonie des Bet Awards 2021, l’américaine Megan Thee Stallion s’est taillée la part du lion, lors des BET Awards 2021, la nuit du dimanche à lundi, en remportant les prix de la meilleure artiste féminine de hip-hop; Vidéo de l’année et meilleure collaboration pour « WAP », son duo avec Cardi B ; et un Viewer’s Choice Award pour « Savage (Remix) », son morceau de 2020 avec Beyoncé. Les Prix ​​BET récompensent l’excellence des Noirs dans la musique, la télévision, le cinéma et les sports dans 21 catégories.