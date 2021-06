Marie Carine Bladi (Présidente NICIN): « Que la jeunesse croit en elle »

Marie Carine Bladi, présidente du Nouvel ivoirien Côte d’Ivoire nouvelle (NICIN), était la marraine samedi dernier du gala de fin d’année des étudiants de l’Institut des sciences et techniques de la communication.

Carine Bladi lance un appel aux jeunes Ivoiriens

A l’occasion, elle a exprimé son souhait de voir la jeunesse ivoirienne prendre une part active dans le développement socio-économique du pays ainsi que dans le renforcement de la Cohésion sociale.

« Il est important pour la jeunesse ivoirienne de se faire confiance et de croire en elle. Le Nouvel Ivoirien, Côte d’Ivoire Nouvelle, NICIN, parti que j’ai l’honneur de présider depuis 2018, croit en la jeunesse ivoirienne et reste convaincu qu’il est possible aux jeunes d’être les fers de lance d’une Côte d’Ivoire nouvelle, développée et apaisée », a déclaré la présidente du NICIN.

La candidate recalée à la dernière élection présidentielle ivoirienne n’a pas omis de prodiguer de sages conseils aux étudiants en fin de cycle de l’Institut. Elle a exhorté ces derniers à travailler à l’apaisement ainsi qu’au renforcement du tissu social ivoirien.

Pour elle, la Côte d’Ivoire n’a pas besoin de journalistes (détenteur du 4e pouvoir), pyromanes. « Il est du devoir de nos journalistes de tourner le dos aux fausses informations et à la haine qui continuent de gangrener notre société », a-t-elle alerté.

« La Côte d’Ivoire doit avancer dans le bon sens et elle devra le faire avec une classe politique nouvelle et aussi avec des journalistes professionnels et consciencieux. Chers filleuls, je ne doute point que vous serez de cette classe », a poursuivi l’ex-reine de beauté.

Selon Carine Bladi, la Côte d’Ivoire, après ses années de crise, « a plus que jamais besoin d’une presse responsable et consciente de son rôle et de son impact ». Également présent à cette rencontre, Alfred Dan Moussa, Directeur général de l’ISTC Polytechnique, a formulé des mots d'encouragements aux étudiants dont le président Mété Gnonlet Kévin a porté la voix lors de l’évènement.

Différents prix ont été décernés aux écoles et étudiants les plus méritants de l’ISTC Polytechnique lors de ce gala.