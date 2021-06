Coupé-décalé - Debordo explose: "ça fait pitié quand tu regardes"

Invité, lundi 28 juin à l'émission C'est midi diffusée sur la Rti1 , l'artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, a expliqué les raisons pour lesquelles, il s'est retiré de la scène musicale pendant plusieurs mois.

Debordo Leekunfa: '' J'étais en retrait par rapport à (...) la perte de mon pote intime Dj Arafat "

Après de longs mois d'absence sur la scène musicale et même sur les réseaux sociaux, l'artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, avait récemment annoncé son grand retour.

L'artiste a choisi l'émission C'est Midi diffusée sur la première chaîne de télévision nationale (Rti 1) pour expliquer les raisons qui l'ont motivé à s'éclipser pendant plusieurs mois de la scène.

Le Mimi a affirmé qu'il a décidé de se mettre en retrait afin de réfléchir sur certains évènements qui lui sont arrivés ces dernières années, et plus particulièrement la tragique disparition de son ex-meilleur ami, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, survenue le 12 août 2019 suite à un grave accident de moto.

'' J'étais en retrait par rapport à la nouvelle que tout le monde sait , la perte de mon pote intime Dj Arafat. C’était en quelque sorte un mea-culpa de tout ce que j'ai vécu. Il fallait que je me mette un peu en retrait et à penser à moi-même. Bien vrai qu'on apporte des mélodies et des chansons, mais après, on a notre vie privée. Il fallait donc faire un remue-ménage pour voir ce qui ne va pas... Aller en arrière pour revenir, c'était une question de mea-culpa, de réflexion'', a-t-il indiqué.

Puis d'ajouter: '' Perdre un ami comme Dj Arafat, ce n'est vraiment pas facile. On a commencé ensemble et un coup, tout s'arrête...C'est-à-dire, quand tu regardes dans le système, tu ne sais plus qui tu vas contre-attaquer, tu ne sais plus qui va te donner cette ténacité parce que, quand tu regardes ceux qui sont là, ça fait pitié'', a-t-il enfoncé.