¼ Finale Euro 2020: L’Espagne se qualifie après un match renversant

Euro 2020 - Qualification en quarts de l’Espagne qui élimine la Croatie en prolongations (5-3) après un match fou, lundi 28 juin 2021.

Euro 2020: L'Espagne terrasse la Croatie au terme d'un match fou

Incroyable huitième de finale de cette 16ème édition du Championnat d’Europe des nations, sur la pelouse du Parken Stadium de Copenhague (Danemark). Au terme d’un match plein de suspense, qui s’est terminé en prolongations, l’Espagne s’est imposée (5-3) face à la Croatie et se qualifie pour les quarts de finale. La Roja est passée par toutes les émotions dans cette rencontre. Sur une passe en retrait de Pedri, le portier espagnol a totalement loupé son contrôle et le ballon a fini au fond des filets (20’). Un but chanceux qui a donné des ailes aux Croates, qui n’ont toutefois pas réussi à inscrire le but du break. Avant la pause, l’Espagne recolle au score, grâce à une réalisation de Pablo Sarabia (38’).

Au retour des vestiaires, à la 61e, Pedri, auteur de la passe en retrait sur le premier but-gag, brise la ligne croate et sert un ballon millimétré pour Cesar Azpilicueta, qui redonne l’avantage à l’Espagne de la tête. Et à un quart d’heure de la fin, Ferran Torres ajuste un ballon du gauche pour matérialiser la domination espagnole. Menée 3-1, la Croatie réussit à recoller au score, en arrachant les prolongations grâce à Mislav Orsic (85e) puis Mario Pasalic (90e+2) dans une ambiance de feu.

Les vice-champions du monde croates ont ensuite été distancés. Et c’est Alvaro Morata, tant critiqué par les supporters et la presse espagnols depuis le début du tournoi, qui va se transformer en héros national. A la 100e, il contrôle un centre de Dani Olmo au deuxième poteau, et envoie un missile dans les cages croates pour délivrer l’Espagne. Trois minutes plus tard, Mikel Oyarzabal scelle la qualification ibérique vers les quarts.

Une terrible désillusion pour la Croatie de Luka Modric, trois ans après avoir atteint la finale du Mondial 2018 en Russie. Pour l’Espagne en revanche, c’est un tonitruant réveil. L’équipe tient enfin son premier match référence depuis le début de ce championnat.

Euro 2021: Huit joueurs qui ont inscrit au moins un but

Un nouveau record est tombé. Avec huit joueurs qui ont trouvé au moins une fois le chemin des filets ce lundi, le huitième de finale Croatie-Espagne (5-3 a.p.) est devenu le match avec le plus de buteurs différents de l'histoire de l'Euro.

L'ouverture du score de Pedri, contre son camp, à la 20e minute, a donné le top départ à une avalanche de buts : Sarabia (38e), Azpilicueta (57e), F. Torres (77e), Orsic (85e), Pasalic (90e+2) dans le temps réglementaire, puis Morata (100e) et Oyarzabal (103e) en prolongations. Les hommes de Luis Enrique retrouveront le vainqueur de France-Suisse au tour suivant.