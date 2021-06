People: Photo choc de Cardi B entièrement nue sur Instagram

La rappeuse Cardi B a annoncé sa deuxième grossesse dimanche soir lors de la cérémonie des BET Awards 2021. Deux buzz en une seule soirée.

Cardi B pose totalement nue pour annoncer son deuxième enfant sur Instagram

La star a frappé fort pour annoncer cette très bonne nouvelle à ses fans sur Instagram: Cardi B est enceinte pour la deuxième fois. La maman de la petite Kulture a publié une photo d’elle, entièrement nue et tenant son ventre. Recouverte simplement d’une fine couche de peinture blanche au niveau de la poitrine et au ventre. La future maman a donc une nouvelle fois fait le buzz sur les réseaux sociaux. «Numéro 2», a-t-elle simplement légendé, taguant Offset. Plusieurs stars à l'instar de Khloe Kardashian, Lil Nas X, Chloe Bailey ont réagi à la bonne nouvelle qui crée l'émoi sur Instagram.

C’est depuis le Microsoft Theater de Los Angeles que la rappeuse américaine a dévoilé son ventre rebondi en direct, sur la scène des BET Awards. Cardi B a performé sur la scène de l'événement américain aux côtés de son chéri et de son groupe. Une apparition qui a fait grand bruit puisqu'en plus de son talent, la jeune femme a surpris le public avec un ventre déjà très arrondi sous sa robe. Une apparition et déjà des rumeurs sur toute la toile en quelques secondes, que la sulfureuse chanteuse a immédiatement décidé de clarifier à travers son compte Instagram… à sa manière, en publiant le cliché.

Cardi B et Offset ont vécu une relation en dents de scie, jalonnée par les nombreuses rumeurs de tromperie du rappeur. Cardi B, de son vrai nom Belcalis Almánzar, avait démarré une procédure de divorce au mois de septembre 2020. Le rappeur et membre du groupe Migos est aussi père d'enfants nés de précédentes relations.