Euro 2020 : Les excuses de Kylian M'Bappé après son pénalty manqué

L'opposition France - Suisse comptant pour les 8e de finales de l'Euro 2020 a tourné en faveur de l'équipe helvétique. Kylian M'Bappé, préposé au dernier tir au but, a fait échec devant le portier suisse.

Kylian M'Bappé : « Je suis désolé pour ce pénalty »

C'est à un véritable match renversant que l'on a assisté au National Arena de Bucarest, lundi, entre la France et la Suisse. Après avoir été cueillie à froid par une tête de l'attaquant suisse Seferovic, l'équipe des Bleus est revenue dans le match par une égalisation de Karim Benzema (57e). L'attaquant madrilène donne l'avantage aux tricolores, deux minutes plus tard, par une autre réalisation.

Entre temps, le portier français arrête un pénalty, avant que Paul Pogba ne corse l'addition. À 3 buts à 1, les garçons de Didier Deschamps rêvaient déjà aux quarts, quand la Suisse revient au score. Gavranovic assommera finalement la France, à la 90e en égalisant.

À 3 - 3, les deux équipes vont à la prolongation, avant la fatidique épreuve des tirs au but. Après les cinq tirs transformés des Suisses, il revenait à Kylian M'Bappé, 5e tireur français, de remettre les pendules à l'heure afin que l'épreuve puisse se poursuivre. Mais le tir de l'attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) est dégagé par le gardien suisse, Yann Sommer.

La sélection française est éliminée. Elle qui était pourtant parmi les super favoris de la compétition. Après cette déconvenue, M'Bappé a posté des excuses à ses compatriotes sur son compte Twitter. « Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense. Après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif », a tweeté le Franco-Camerounais.

Puis, il ajoute : « Je suis désolé pour ce pénalty. J’ai voulu aider l’équipe, mais j’ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile, mais c’est malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant». Et Kylian M'Bappé d'appeler ses compatriotes à la résilience : « Je sais que vous les fans, vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus forts pour les prochaines échéances. »