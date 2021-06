Affaire "Simone a manipulé Gbagbo" : Les vérités de Koré Moïse

Koré Moïse a été pendant un moment l'un des conseillers de Laurent Gbagbo. En exil depuis la chute du régime du FPI (Front populaire ivoirien), l'ancien président de la Fédération ivoirienne de basketball répond à ceux qui soutiennent que le "Woody" de Mama, rentré au pays depuis le jeudi 17 juin 2021, est manipulé par son entourage.

Laurent Gbagbo manipulé ? Ce que dit Koré Moïse

Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire depuis le jeudi 17 juin 2021. L'ex-chef d'État ivoirien qui a perdu le pouvoir le 11 avril 2011 à la suite d'une crise postélectorale, a été définitivement acquitté par les juges de la CPI (Cour pénale internationale). Jugé pour crimes contre l'humanité, l'opposant historique de feu Félix Houphouët-Boigny a gagné son procès.

Mais depuis le retour de l'ancien dirigeant, des nouvelles avancent que l'historien est un homme manipulé par son entourage. Depuis le Ghana où il s'est établi, Koré Moïse rejette ces allégations. "Ceux qui parlent ainsi ne connaissent manifestement pas l’homme. Le président Gbagbo n’est pas manipulable, même dans sa situation actuelle", a confié le pasteur évangélique à un média ivoirien.

Pour soutenir ses propos, Koré Moïse rappelle le discours de Laurent Gbagbo devant la juge de la CPI lors de l'ouverture de son procès à La Haye, le 28 janvier 2016. "C’est bien madame que je sois ici. On ira jusqu’au bout", avait lancé le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien). L'ex-conseiller a profité de l'occasion pour faire la lumière sur la prétendue manipulation de "Seplou" par Simone Gbagbo.

"La rumeur populaire disait que c’est son épouse Simone qui le manipulait. Mais, je peux vous assurer que le président faisait ce qu’il croyait bon et utile pour le pays. Je me souviens de son discours après les accords de Marcoussis. Quelles propositions n’a-t-il pas reçues de toutes parts jusqu’au texte final. Mais, comme vous l’avez constaté, à part le préambule pour s’adresser aux uns et aux autres, son discours a été mis de côté pour parler, non pas en tant que politique, mais en tant qu’humain", a poursuivi Koré Moïse. Il a aussi fait savoir que propager de telles nouvelles, serait une manière de dénier toute réflexion à Laurent Gbagbo.