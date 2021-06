Mike le Bosso met police et justice françaises aux trousses de Vitale

Quelques semaines après sa sortie de prison, le promoteur de spectacles vivant en France, Mike le Bosso, a déclaré la guerre à la chanteuse Coupé-décalé, Bomisso Nadège alias Vitale. Ce qu’il se passe.

Mike le Bosso: ‘’ Je ne vais jamais pardonner à Vitale‘’

Mike le Bosso a passé environ 8 mois en prison en France. Il était accusé d’avoir usé de sa structure Bosso Production pour faire rentrer illégalement des individus sur le territoire français. Sorti de prison il y a quelques semaines, Mike le Bosso a fait savoir que la chanteuse Bomisso Nadège alias Vitale avec qui il a collaboré il y a quelques années, l’a enfoncé auprès de la police française.

‘’Certains artistes que j'ai fait venir en France pour des spectacles ont été interrogés. Vitale, les policiers l’ont appelée sur messenger. C'était sur haut-parleur. Je l'entendais en train de me dénigrer. Ce n'est plus une affaire de clashs mais de la sorcellerie. Vitale a dit qu’elle m’a remis 4500 Euros pour lui faire son visa. Il faut qu’elle prouve comment elle m'a remis cet argent…Je ne vais jamais pardonner à Vitale‘’, a-t-il indiqué dans une vidéo postée sur sa page Facebook. ''De toutes les façons, l'enquête suit son cours. Elle sera entendue. Mon avocat a demandé un acte pour qu'on l'entende. La police et la justice françaises attendent Vitale… Je vais porter plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse…‘’, a menacé Mike le Bosso.

De son côté, Vitale semble ne pas être effrayée par ces menaces. La chanteuse n’est pas passée par quatre chemins pour apporter la réplique. ‘’Mike Le Bosso, tu n’es pas mature. La prison ne t’a vraiment pas beaucoup servi. Tu en ressors avec une mémoire complètement mélangée. Tu t’attaques à moi en racontant de grossiers mensonges. J’ai construit ma carrière toute seule. Je connais les difficultés que j’ai traversées durant mes 10 ans de carrière. Je ne vais pas laisser quelqu’un comme toi ternir mon image... Tu veux amener des gens à t’associer à toi pour détruire ma carrière. Mais vous n’y arriverez pas. Avant de m’affronter, il faut affronter Dieu. Tu abuses Mike Le Bosso. Tous ceux qui allaient te rendre visite en prison, tu ne fais que leur dire que c’est à cause de Vitale que je suis ici... Arrête de faire croire aux gens sur les réseaux sociaux que tu es un saint. Notre histoire entre toi et moi, c’est moi qui suis toujours la victime. Tu as été très inhumain avec moi. Avec les autres artistes, je ne sais pas. J’ai l’impression que je suis un trophée pour toi ou quoi ? Laisse mon nom tranquille", a répliqué Vitale.