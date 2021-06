Carmen Sama: Sa robe audacieusement moulante qui agite la Toile

Carmen Sama, irrésistible! La compagne de feu Dj Arafat dévoile ses jolies courbes dans une sublimissime longue robe noire en taille guêpe à Abidjan.

Carmen Sama: Taille de guêpe et courbes de rêve dévoilées

Avec une robe audacieuse avec un fendu ravageur sur les côtés de ses hanches, Carmen Sama a agité Instagram en fin de semaine dernière. Devenue complice avec la ravissante Emma Lohoues, Yao Carmen n'arrête plus de faire sensation sur la toile avec des photos et vidéos hyper sexy et parfois choquantes.

La starlette fait sensation à chaque sortie. Que ce soit en tenue cool ou plus apprêtée. La maman de la petite Rafna a littéralement créé un déluge sur son Instagram dans une vidéo où on la voit défiler dans une robe qui laisse sans voix comme une fée, fière de ses courbes. Taille de guêpe et courbes de rêve dévoilées

La robe ultra-moulante laisse voir clairement ses seins pointus et surtout une bonne partie de ses fesses de profil.

Dans la vidéo qui dure un peu plus d’une minute, l’ex-conjointe du Roi du Coupé-décalé, telle une véritable Miss univers, fait un sublime aller et retour avec blocage, le tout accompagné d’un sourire renversant.

Sur son compte instagram, la jeune femme s’affiche rayonnante et sexy dans cette robe tube irrésistiblement moulante … Il n’en fallait pas moins pour mettre tout le monde à ses pieds.

Plus tard dans la soirée, on voit Carmen Sama dans Casino avec la même robe déhanchant sur une piste de danse lors d’une cérémonie.

Cette robe rappelle curieusement une, arborée par son amie Emma Lohoues, après avoir passé de belles vacances du côté de Zanzibar en Tanzanie en février dernier.

Dans une photo publiée sur sa page Facebook, dimanche, dans laquelle on aperçoit l'actrice vêtue d'une magnifique robe laissant entrevoir une partie de sa belle poitrine dont les seins, tous aussi arrondis que le postérieur de l'actrice, ne laissent personne indifférent. ''Petit piment jaune.....Aaassshhhh'', tel est le message qui accompagnait l'image de l'influenceuse.

Carmen Sama et Emma Lohoues sont loin de nous avoir montré toute leur sensualité.