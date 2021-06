Condamné à vie, Guillaume Soro annonce son retour en Côte d'Ivoire

Guillaume Soro est sous le coup d'une condamnation à vie par contumace, prononcée par le tribunal criminel d'Abidjan. N'empêche que l'ancien chef du Parlement ivoirien annonce son retour au pays.

Depuis l'exil, Guillaume Soro sonne la mobilisation de ses militants

Guillaume Soro traverse une zone de turbulences ces dernières années. C'est le moins que l'on puisse dire, d'autant plus qu'après son retour manqué à Abidjan, le 23 décembre 2019, l'ancien patron des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) s'est exilé en Europe.

Visé par un mandat d'arrêt international, étendu à certains de ses proches collaborateurs, l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne est sous le coup d'une double condamnation par contumace, de la justice ivoirienne. 20 ans d'emprisonnement pour « recel et complicité de détournement de deniers publics », ainsi que la prison à vie pour « tentative d'atteinte à la sureté de l'État ».

À cette dernière condamnation est assortie la décision judiciaire portant dissolution de Générations et peuples solidaires (GPS), le mouvement politique de Soro Kigbafori Guillaume. Cependant, loin de s'avouer vaincu, l'ancien député de Ferkessédougou vient de sonner la remobilisation de ses troupes pour un encrage de son mouvement à travers la Côte d'Ivoire profonde.

« Chers militants, sympathisants, allez par hameaux, campements, villages et villes et semez le GPS dans le cœur de chaque citoyen. Apaisez vos cœurs et prêchez la bonne parole de paix et d’amour! » a tweeeté l'ancien leader syndical estudiantin, avant de rassurer ses proches sur son retour au bercail. « Ne vous lamentez point, car je foulerai la terre ivoirienne dans la grâce de Dieu », a-t-il annoncé.

À noter Soro Guillaume est en disgrâce avec le Président Alassane Ouattara depuis son refus d'adhérer au Rassembleement des houphouëtistees pour la démocratie et la paix (RHDP, parti au pouvoir). Refus qui a occasionné son éviction du tabouret de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.