Fin d'exil pour Akossi Bendjo le 03 juillet: Le PDCI appelle à la mobilisation

Cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), Noël Akossi Bendjo devrait regagner Abidjan le samedi 3 juillet prochain, après trois années passées en exil en France.

Noël Akossi Bendjo (proche de Bédié), attendu à Abidjan le 3 juillet après 3 ans d'exil

L'ex-maire de la commune du Plateau, Noël Akossi Bendjo, contraint à l'exil en 2018 suite à une rocambolesque affaire de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux, retourne au pays le samedi 3 juillet prochain, en provenance de la France, son pays d'asile.

C'est Kouamé Yao Séraphin, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé des études et de la prospective, qui a donné l'information à l'issue de la 177e session du secrétariat exécutif tenu à Abidjan.

« L’élément le plus actuel qui est nouveau, qu’il faille ajouter, c’est celui concernant notamment l’arrivée tellement attendue de notre secrétaire exécutif à l’organisation, le maire Akossi Bendjo. On en a débattu et il est important que les militants soient informés, que le grand Akossi Bendjo du Pdci-Rda arrive le samedi 3 juillet par la grâce de Dieu. Et le Pdci demande aux militants de se mobiliser fortement, mais de se mobiliser pour l’attendre à la maison du parti à Cocody », a-t-il annoncé.

Révoqué de la mairie du Plateau en août 2018 pour des soupçons de détournement de fonds et de blanchiment de capitaux, le N°3 du PDCI-RDA a été jugé par contumace à Abidjan et condamné à 20 ans de prison assortie d'une amende de 10 milliards de FCFA et de cinq ans de privation de ses droits civiques.

Son retour annoncé au bercail s'inscrit dans le cadre du processus de décrispation du climat socio-politique, initié par le régime Ouattara au lendemain des violents événements qui ont émaillé la présidentielle controversée d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire.

Lequel processus a déjà favorisé le retour le 17 juin dernier de l'ancien président Laurent Gbagbo, définitivement acquitté par la Cour pénale internationale (CPI ) dans l'affaire des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011.